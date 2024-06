EXCLU ENTREVUE – Sébastien Soulé qui a inspiré le film BAC nord sera candidat du RN aux législatives

Une annonce qui ne passera pas inaperçue dans le paysage politique français : Entrevue vous révèle en exclusivité que Sébastien Soulé, ancien policier emblématique de la Brigade anti-criminalité (BAC) Nord de Marseille et figure centrale qui a inspiré le film « BAC Nord », sera candidat pour le Rassemblement National (RN) aux élections législatives du 30 juin prochain, dans la première circonscription du Var.

Sébastien Soulé, figure centrale de l’affaire médiatisée de la BAC Nord en 2012, qui a révélé les défis extrêmes auxquels font face les policiers en première ligne dans les quartiers à forte criminalité, mettant en lumière leur dévouement et leur courage face à des situations difficiles. Depuis, il a écrit un livre et participé à de nombreux débats pour dénoncer les difficultés et dysfonctionnements au sein des forces de l’ordre.

L’impact de Sébastien Soulé ne se limite pas au domaine policier : son histoire a également inspiré le film à succès « BAC Nord », dirigé par Cédric Jimenez et sorti en 2021. Le personnage principal, interprété par Gilles Lellouche, est largement basé sur Soullé et ses expériences. Le film offre un portrait réaliste des défis et des dilemmes moraux auxquels sont confrontés les policiers de la BAC Nord, exposant sans fard leur quotidien dans les quartiers sensibles de Marseille.

En faisant le choix de rejoindre le Rassemblement National, l’ancien policier franchit un nouveau pas dans son engagement, celui de la politique. Sa candidature dans la première circonscription du Var, un bastion stratégique pour le RN qui a remporté les sept autres circonscriptions du département en 2022, le mettra face au député sortant Yannick Chenevard du parti Renaissance.