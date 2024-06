EXCLU ENTREVUE – Les documents de la décision de justice sur l’exclusion de LR d’Eric Ciotti

Entrevue s’est procuré en exclusivité le compte-rendu de la décision de justice opposant Eric Ciotti aux dissidents Républicains quant à la validité de l’exclusion du Président prononcée par le bureau politique.

Le tribunal judiciaire a finalement tranché. Selon lui, l’exclusion du Président des Républicains est non-conforme aux statuts du parti, et est donc invalidée. Eric Ciotti conserve donc son statut de Président.

Depuis la décision de Président de la République de dissoudre l’assemblée nationale le 9 juin, le monde politique était témoin de nombreux rebondissements, dont la question de la validité de l’accord entre le rassemblement national et le parti d’Eric Ciotti.

Si la coalition de gauche du nouveau Front Populaire est désormais actée, l’alliance de la droite laissait encore planer un doute.



Après l’annonce des négociations entre Eric Ciotti et Jordan Bardella, les cadres LR ont lancé une procédure de destitution du Président du parti. Malgré la pression et contre l’avis d’une majorité des barons établis, Eric Ciotti est apparu serein malgré les secousses et les pressions internes.

Une grande partie de la classe politique restait pendue aux lèvres du tribunal, qui a finalement tranché en faveur du député des Alpes-Maritimes.

Eric Ciotti devrait donc pouvoir conserver la marque et le logo des Républicains en vue des investitures. L’avenir des Republicains est incertain, mais l’avenir des chapeaux à plumes semble compromis au sein de leur propre famille politique.

Affaire à suivre…

Lionel de La Roche