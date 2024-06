Évelyne Dhéliat : Les secrets de la star de la météo pour une longévité et une élégance intactes

Ce samedi, Évelyne Dhéliat, figure emblématique de la météo en France, était l’invitée de Jade et d’Éric Dussart dans l’émission « On refait la télé » sur RTL. Durant cette interview, celle qui a débuté sa carrière télévisuelle comme speakerine avant de devenir animatrice, et qui est depuis des années à la tête de la météo sur TF1 et LCI, est revenue sur son parcours. Elle a également abordé des sujets variés, dont les émissions auxquelles elle pourrait participer, mais pas seulement.

Évelyne Dhéliat, toujours très élégante à l’antenne, a tenu à clarifier un point concernant ses tenues. Elle a précisé que les vêtements qu’elle porte lors des bulletins météorologiques ne lui appartiennent pas. « Les vêtements me sont prêtés par les maisons de couture. Ils restent dans le placard de TF1 », a-t-elle expliqué. Elle a profité de l’occasion pour répondre à une critique récurrente : le fait qu’elle porte des tenues à manches courtes même en plein hiver. Certains téléspectateurs accusent TF1 de chauffer excessivement les studios. « Faux ! Le studio où nous sommes a exactement la même température été comme hiver. Et puis la température n’est pas très élevée, surtout que par rapport à la technique, il ne faut pas qu’il fasse trop chaud », a-t-elle répondu.

Évelyne Dhéliat a également reconnu comprendre les interrogations des téléspectateurs. « Quand vous parlez du réchauffement climatique et qu’on vous voit comme ça, c’est toujours un petit peu délicat. Ça ne choque pas en été, mais ça peut choquer en hiver », a-t-elle confié à Éric Dussart.

À 76 ans, Évelyne Dhéliat continue d’incarner la météo sur TF1, une carrière commencée en 1968. Sa silhouette élancée et son visage sans rides défient le temps, et elle reste active malgré l’âge légal de la retraite largement dépassé. Invitée à dévoiler ses secrets de longévité, elle a surpris en révélant qu’elle ne fréquentait plus les salles de sport depuis le Covid. « Ça fait quand même quelque temps que je n’ai pas mis les pieds, je crois, depuis le Covid, dans une salle de sport », a-t-elle admis. Cependant, elle continue de pratiquer la marche régulièrement et apprécie toujours la natation quand elle en a le temps.

Éric Dussart a poursuivi l’entretien en abordant la question de la chirurgie esthétique, Évelyne Dhéliat a affirmé n’y avoir jamais eu recours. « Je n’en ai jamais fait. Je suis, comme disent les antiquaires, dans mon jus. Même pas un petit truc de Botox », a-t-elle déclaré. Soulignant son originalité dans le milieu des médias, elle a ajouté : « Oui, c’est répandu, mais moi, non. Je n’ai jamais eu la tentation. Je m’assume comme je suis. »

Évelyne Dhéliat a conclu en lançant un message en faveur de l’acceptation de soi tout en respectant ceux qui choisissent la chirurgie. « Oh non, j’assume l’âge que j’ai. Et puis voilà, j’ai la chance d’être comme je suis. C’est-à-dire que ça va. »

En résumé, Évelyne Dhéliat continue d’inspirer par sa longévité, sa franchise et son élégance naturelle, prouvant que la simplicité et l’authenticité sont des clés précieuses pour traverser les décennies avec grâce.