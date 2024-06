Européennes : Asselineau défend les petits candidats et fait la joie des réseaux sociaux

L’événement sur France 2, mardi soir, ce n’était pas forcément le débat entre personnalités politiques. Ce qui restera, notamment sur les réseaux sociaux, c’est le coup de gueule de François Asselineau en seconde partie de soirée.

« Je reçois demain des observateurs qui viennent voir comment sont traitées les élections européennes en France… », démarre fort François Asselineau (Union Populaire Républicaine) dans cet extrait vidéo très relayé, sous les applaudissements de Jean Lassalle.

Avant de poursuivre : « Les huit candidats qui sont passés tout à l’heure ont bénéficié 92% du temps de parole. Cela veut dire que les 30 autres listes ont bénéficié de 8% du temps de parole. C’est un scandale la façon dont se déroulent ces élections européennes , où on vient 5 jours avant le scrutin nous demander notre avis à 23h lorsqu’il n’y a plus personne ».

Des propos qui ont généré des centaines de commentaires et des milliers de vues. « On s’en fiche de ses vues YouTube mais il a parfaitement raison à propos des petits candidats, c’est assez dégueulasse comme traitement », remarque un compte X.

PTDRRRRRR entre le bug du pupitre, les applaudissements de @jeanlassalle et le pétage de plombs de @f_asselineau, cette séquence est pépite, c’est magique 😂 #Levenement pic.twitter.com/aD1cEh6dFi — Julian Gerondi (@JulianGerondi) June 4, 2024

Jean Lassalle a choisi le même ton à l’antenne en direct. Et il s’est également fait remarquer. « Est-ce que vous pouvez vous taire, vous, et me laisser répondre ? », a lancé, agacé, le candidat aux Européennes au journaliste. « Je vous pose une question ! », a réagi Guillaume Daret. « Mais, je réponds monsieur. Je n’ai pas besoin de vous ! », a coupé Jean Lassalle.

Après cet ultime débat, le vote se rapproche, rendez-vous dimanche dans les isoloirs pour le verdict.