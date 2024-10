Établissements scolaires : plus de 3 600 actes racistes et antisémites recensés en 2023-2024

Les actes racistes et antisémites recensés dans les écoles françaises ont connu une hausse alarmante au cours de l’année scolaire 2023-2024, atteignant plus de 3 600 incidents, contre 1 270 en 2022-2023. Ce chiffre a presque triplé en un an, un phénomène largement attribué aux tensions accrues suite à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, selon le ministère de l’Éducation nationale.

Parmi ces incidents, 1 670 sont à caractère antisémite, incluant des insultes, des violences verbales ou physiques, ainsi que des inscriptions antisémites. En parallèle, 1 960 actes racistes ont été signalés dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Ces chiffres préoccupants traduisent une montée des tensions et des actes de haine dans les établissements scolaires français, conséquence directe des répercussions du conflit israélo-palestinien sur le territoire national.

La nouvelle ministre de l’Éducation nationale, Anne Genetet, a réagi fermement en demandant aux recteurs d’académies de faire preuve de la plus grande vigilance. Elle a insisté sur l’importance de signaler avec précision tous les actes antisémites et, plus largement, tous les discours de haine, en veillant à appliquer des sanctions justes et proportionnées.

Le ministère souligne que la flambée de violences verbales et physiques dans les écoles s’explique en partie par le contexte international, notamment le conflit israélo-palestinien qui a débuté en octobre 2023. Le gouvernement s’engage à ne tolérer aucun acte de racisme ou d’antisémitisme, comme l’a rappelé récemment Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale.