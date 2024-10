« Et ta cause » : un marathon Twitch caritatif clôturé avec succès pour soutenir la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Ce dimanche 6 octobre 2024, le marathon Twitch « Et ta cause » a pris fin après trois jours d’émissions en continu. Pour sa quatrième édition, l’événement a réuni plus de 70 streameuses et streameurs déterminés à sensibiliser et à récolter des fonds pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Organisé par les créatrices Lixiviatio et Neivee, ce marathon a une nouvelle fois démontré la force de la communauté Twitch, qui a permis de collecter plus de 90 000 euros, dépassant ainsi l’objectif initial de 80 000 euros.

Durant tout le week-end, les participants ont proposé une programmation variée, allant des tables rondes et des interviews à des sessions de jeux vidéo, le tout axé sur la place des femmes et des minorités de genre dans le monde du streaming. Des personnalités comme la drag queen Minima Gesté, porteuse de la flamme olympique de Paris 2024, sont venues apporter leur soutien et partager leurs expériences. Un événement spécial a également eu lieu à la Cité Audacieuse, un lieu parisien dédié aux droits des femmes, qui a accueilli conférences et débats en présence du public.

Depuis sa première édition en 2021, « Et ta cause » a su mobiliser la communauté pour faire avancer la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, récoltant un total de plus de 230 000 euros au profit d’associations telles qu’En avant toute(s) et Et ta cause. Cette édition 2024 a confirmé la capacité de Twitch à se transformer en un espace de solidarité et de militantisme, prouvant que le streaming peut être un vecteur puissant pour défendre des valeurs et engager le changement.