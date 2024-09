Escalade en Ukraine : avancées russes et réponse militaire accrue de Kiev

L’escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine continue de s’intensifier, avec des avancées notables de la Russie dans l’est de l’Ukraine et des appels répétés de l’Ukraine pour une réponse plus ferme. Dimanche dernier, l’armée russe a revendiqué la capture de Novohrodivka, une localité de la région de Donetsk, progressant ainsi vers Pokrovsk, un carrefour logistique vital pour l’armée ukrainienne. Cette avancée fait partie des plus grandes conquêtes territoriales de la Russie depuis près de deux ans, survenant en parallèle d’une intensification de leurs attaques aériennes dans la région.

En réponse, l’Ukraine, sous la pression constante des frappes aériennes russes, a lancé une offensive significative dans la région de Koursk depuis le début du mois d’août, visant à créer une zone tampon et à protéger ses citoyens frontaliers. Cependant, les attaques continuent de faire des victimes civiles, avec des morts récents à Soumy suite à des frappes aériennes russes. Face à ces défis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté dimanche ses partenaires internationaux à assouplir les restrictions sur l’utilisation des armements occidentaux, permettant des frappes plus profondes sur le sol russe. Selon lui, cibler des installations militaires russes telles que des bases aériennes serait crucial pour contrer l’agression russe.

L’Ukraine a également effectué des frappes sur des dépôts de munitions et des raffineries de pétrole russes, justifiant ces actions comme des frappes contre des cibles militaires légitimes, qui alimentent directement l’effort de guerre russe. Le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiga, a renforcé cette position en affirmant que le droit international, spécifiquement l’article 51 de la Charte des Nations Unies, autorise l’Ukraine à se défendre en ciblant des infrastructures militaires sur le territoire russe.

Cette escalade des hostilités entre les deux nations continue d’attirer l’attention mondiale, posant des questions urgentes sur l’équilibre entre les droits de la défense nationale et les efforts pour maintenir la paix et la sécurité régionales.