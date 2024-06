Éric Zemmour enjoint le RN à retirer leur candidat face à Evelyne Reybert

Investie par Reconquête dans la 4e circonscription de la Drôme, Evelyne Reybert est la mère de Julien Vinson, assassiné à 44 ans devant son propre fils aux cris d’« Allah Akbar » par un djihadiste.

Depuis ce drame survenu à Romans-sur-Isère le 4 avril 2020, Evelyne Reybert a apporté son soutien à Éric Zemmour comme le seul candidat capable de lutter efficacement contre le terrorisme islamisme et la submersion migratoire.

En tournée à travers les circonscriptions de France pour ces législatives, le président de Reconquête a enjoint le parti de droites à retirer leurs candidats au profit de la sienne :

« J’appelle donc solennellement le Rassemblement National et les candidats patriotes de sa circonscription à retirer leurs candidatures devant Evelyne Reybert.

Ma démarche est motivée par le devoir moral et l’esprit de justice. Il en va de notre honneur à tous, et de l’urgence d’envoyer à l’Assemblée les représentants les plus indiscutables de notre peuple. »

Dans la 4e circonscription de la Drôme, Reconquête a investi Evelyne Reybert, mère d’un Français assassiné par un djihadiste. Cette femme est d’un courage exemplaire. La France a besoin de sa présence, de son intelligence et de toute son énergie à l’Assemblée Nationale, pour… pic.twitter.com/uXEookc6bi — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 21, 2024

Marie Falicon