Éric Zemmour en campagne près de Crépol : Entre meeting et hommage à Thomas

Lors de son passage à Crépol, un petit village du nord de la Drôme, Éric Zemmour a rendu hommage à Thomas Perotto, un adolescent de 16 ans tragiquement décédé en novembre dernier. La visite de Zemmour, président du parti Reconquête!, s’inscrivait dans le cadre de ses déplacements dans la région, avec un meeting à Portes-lès-Valence plus tôt dans la journée. À Crépol, Zemmour a exprimé son soutien aux habitants encore profondément marqués par le drame. « On n’oublie pas Thomas », a-t-il déclaré, rappelant la douleur toujours présente au sein de la communauté.

La nuit du 18 au 19 novembre, Thomas Perotto a été poignardé lors d’un bal de village, un événement qui a bouleversé la petite communauté de Crépol. Six mois après cette tragédie, le village a cherché à retrouver un semblant de normalité en renouant avec ses traditions festives. La fête de l’épouvantail et un tournoi de pétanque ont marqué ce week-end de commémoration et de célébration.

Les festivités ont pris une dimension particulière cette année. Lors du tournoi de pétanque, les anciens coéquipiers de Thomas au club de rugby, ses proches et d’autres habitants ont porté des brassards blancs ornés d’un cœur rouge, en hommage à l’adolescent. Pour beaucoup, Thomas reste présent dans les esprits, et l’émotion était palpable, même six mois après le drame.

L’arrivée d’Éric Zemmour a apporté une attention particulière à cet événement. En plus de se prêter aux selfies et aux autographes, Zemmour a pris le temps de parler avec les jeunes de Crépol. Il a notamment échangé avec un garçon se présentant comme le meilleur ami de Thomas, qui lui a montré une photo de Thomas en fond d’écran de son téléphone. Le jeune homme a raconté comment ils avaient toujours joué au rugby ensemble, soulignant leur amitié profonde. « C’était un de mes meilleurs amis », a-t-il confié à Zemmour.

Pour Crépol, village de 551 habitants, ce week-end de fête a été un moment de légèreté et de partage, après des mois de chagrin. L’ambiance bon enfant, la buvette animée, les frites croustillantes et le concours de pétanque ont créé une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Le soleil a même résisté à la pluie, ajoutant à l’optimisme de la journée. Cette fête de village, marquée par le souvenir de Thomas, a été une occasion pour la communauté de se retrouver et de se soutenir mutuellement.

La présence d’Éric Zemmour, le premier homme politique à se rendre à Crépol depuis le drame, a été perçue comme un signe de solidarité et de soutien. Ainsi, ce week-end à Crépol a été marqué par un mélange de tristesse et de joie, de commémoration et de célébration. Les habitants ont pu honorer la mémoire de Thomas tout en retrouvant la chaleur des festivités de village, un moment de répit et de réconfort dans une période encore marquée par le deuil.