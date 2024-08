Éric Ciotti rejette Xavier Bertrand pour Matignon et critique le Nouveau Front Populaire

Éric Ciotti, le président du groupe « À droite ! » à l’Assemblée nationale, a exprimé son opposition catégorique à la nomination de Xavier Bertrand comme Premier ministre, lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron dans le cadre des consultations du Président de la République. Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France et ancien ministre de la Santé, avait précédemment soutenu le Nouveau Front Populaire (NFP) au second tour, ce qui a incité Ciotti à le rejeter pour Matignon.

Éric Ciotti, président du groupe "À droite !" à l'Assemblée nationale, estime que le NFP est "dangereux" et porte "un projet extrêmement pernicieux et menaçant pour le pays" pic.twitter.com/4hdGyzHHrW — BFMTV (@BFMTV) August 26, 2024

Après sa rencontre à l’Élysée, Ciotti a déclaré à la presse : « Je suis totalement opposé à ce qu’il y ait un Premier ministre issu du NFP et bien entendu de LFI. » Il a défendu l’idée d’une union des droites comme « la seule union possible » face à la coalition de gauche. Ciotti a averti que tout chef de gouvernement issu des quatre formations politiques du NFP — le PS, le PCF, LFI, et Les Verts — subirait « immédiatement » une motion de censure de son groupe parlementaire.

Le député des Alpes-Maritimes a qualifié les partis du NFP de « dangereux », en les accusant de promouvoir un projet nuisible et menaçant pour la France, notamment en matière de sécurité, d’immigration, de finances publiques et de relations internationales. Selon lui, une alliance avec ces partis est inenvisageable.

Ciotti, qui dirige un groupe de 16 parlementaires en alliance avec le Rassemblement National, a également indiqué que la décision de Macron de nommer un nouveau premier ministre « n’est pas imminente » et qu’une « deuxième vague de consultations » est probable.

Aujourd’hui président contesté des Républicains, Eric Ciotti reste un acteur clé dans le dialogue en cours pour la formation du prochain gouvernement, insistant sur la nécessité d’une coalition de droite pour préserver l’intégrité et la sécurité du pays.