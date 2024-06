Éric Ciotti réfute son exclusion décidée à l’unanimité

Après deux heures d’une réunion intense, les cadres Les Républicains opposés à une alliance avec le Rassemblement national ont tranché.

Éric Ciotti vient d’être exclu à l’unanimité du bureau politique des Républicains en vertu de l’article 5 du règlement intérieur.

À la démission de son poste, actée par l’ensemble des dissidents LR, présents s’ajoutent d’autres décisions majeures : la gouvernance du mouvement sera désormais assurée par la secrétaire générale et députée sortante du Doubs Annie Genevard et la tête de liste et député européen François-Xavier Bellamy.

Alors que Michèle Tabarot aurait été démise de ses fonctions de la Commission Nationale des Investitures (CNI) hier par Éric Ciotti, la réunion précise que cette CNI est reconduite dans sa forme actuelle.

Ferme sur la l’absence de légitimité de cette réunion dissidente, Éric Ciotti publie aussitôt un communiqué de presse pour rappeler l’illégalité de ces décisions et les conséquences pénales qu’elles peuvent engendrer.

« La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts Les Républicains.

Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale. Elle peut avoir des conséquences pénales.

Je suis et reste le président de notre formation politique, élu par les adhérents ! »

La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante de nos statuts @lesRepublicains.



Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale.



Elle peut avoir des conséquences pénales.



— Eric Ciotti (@ECiotti) June 12, 2024

Alors qu’aux dernières nouvelles Éric Ciotti est toujours barricadé au siège des Républicains fermé depuis midi, Annie Genevard et une poignée de cadres ont réouvert les lieux qu’ils entendent bien ne plus quitter.

