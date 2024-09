Éric Ciotti : « je veux que la France soit gouvernée à droite, arrêtons l’eau tiède »

Invité ce matin sur TF1, Éric Ciotti a exprimé sa vision d’une droite française renouvelée et critique envers le gouvernement actuel. Le président des Républicains (LR) a réaffirmé son engagement pour une refonte complète de son parti, qu’il juge désormais dépassé. Selon lui, la marque LR ne correspond plus aux aspirations de la droite actuelle, et c’est à travers sa nouvelle formation politique, l’Union des droites pour la République (UDR), qu’il voit l’avenir de la droite en France.

« Je souhaite que LR se transforme », a-t-il déclaré, tout en invitant les militants à rejoindre l’UDR, qu’il qualifie de « vraie formation de droite ». Il a ainsi appelé à une refondation du parti pour répondre aux attentes des électeurs de droite, estimant que la stratégie actuelle des Républicains n’aboutira pas à une victoire électorale.

"Je souhaite que LR se transforme (….) J'appelle les militants à me rejoindre à l'UDR. La vraie formation de droite, elle est là", Éric Ciotti qui estime que "la marque" Les Républicains "est dépassée"#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/c2XekVZtez — TF1Info (@TF1Info) September 11, 2024

Une alliance durable avec le RN

Fervent défenseur de son alliance avec le Rassemblement national (RN), Éric Ciotti assure qu’elle est porteuse d’espoir pour une alternance politique en France. Selon lui, cette collaboration est « durable » et « nécessaire » pour instaurer une « vraie politique de droite » dans le pays. En contraste avec ce qu’il appelle la politique « d’eau tiède » du gouvernement actuel, Ciotti prône des mesures fermes et une ligne clairement à droite.

Alliance avec le RN : "Je revendique cette alliance, elle est durable (…) Elle est porteuse d'espoir et d'alternance pour le pays", Éric Ciotti qui se "prépare" à "une alternative" pour la ville de Nice#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/NCpUFA8DXf — TF1Info (@TF1Info) September 11, 2024

Il a aussi critiqué ce qu’il perçoit comme une alliance implicite entre certains membres des Républicains et le gouvernement d’Emmanuel Macron. Selon Ciotti, si des figures de la droite, telles que Laurent Wauquiez, entraient dans le futur gouvernement dirigé par Michel Barnier, elles iraient à l’encontre de leurs propres engagements.

"Si [Laurent Wauquiez] rentre au Gouvernement, il fera le contraire de ce qu'il avait dit (…) J'ai dénoncé cette alliance qui n'a pas osé dire son nom entre la Macronie et une partie des Républicains", Éric Ciotti dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/Be6hzstE1I — TF1Info (@TF1Info) September 11, 2024

Un scepticisme profond envers le nouveau gouvernement

En parallèle, Ciotti a exprimé son scepticisme concernant le prochain gouvernement. « Ça sera un nouveau gouvernement de mesurettes et d’immobilisme », a-t-il prédit, soulignant l’absence d’une majorité forte pour mener des réformes substantielles. Il a ainsi écarté la possibilité que le gouvernement de Barnier puisse relancer le pays, estimant que la continuité du macronisme, même sous une nouvelle forme, ne résoudra pas les problèmes actuels.

Avec cette prise de position, Éric Ciotti s’affirme comme l’un des principaux leaders d’une droite plus dure et résolument opposée à tout compromis avec le centre. Son alliance avec le RN, qu’il revendique pleinement, s’inscrit dans cette stratégie, tandis qu’il prépare déjà ses ambitions pour des élections locales, notamment à Nice.