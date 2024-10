Éric Ciotti dévoile l’équipe dirigeante de l’Union des Droites pour la République

Moins d’un mois après le lancement de l’Union des Droites pour la République (UDR), Éric Ciotti, président-fondateur, a révélé la composition de l’équipe dirigeante qui portera les ambitions de cette nouvelle formation politique. Ce parti, qui vise à rassembler les différentes sensibilités de la droite, est composé d’un savant mélange de jeunes talents et de figures d’expérience.

Une direction partagée entre jeunesse et expérience

Guilhem Carayon, ancien président des Jeunes Républicains, a été nommé vice-président délégué. Il incarne le renouveau de la droite et sera épaulé par plusieurs vice-présidents aux profils variés. François Faletti, ancien procureur général, pilotera les affaires judiciaires, tandis qu’Alexandre Avril, docteur en philosophie et maire de Salbris, sera en charge de la réflexion intellectuelle et territoriale. Christelle D’Intorni et Brigitte Barèges, toutes deux députées, représentent la force parlementaire du parti, aux côtés de Sophie Vaginay, également députée.

À la fonction stratégique de secrétaire générale, Éric Ciotti a désigné Hanane Mansouri, députée, qui sera secondée par quatre secrétaires généraux adjoints. Charles Alloncle s’occupera des fédérations, Géraut Verny gérera les relations avec la société civile, Vincent Trébuchet prendra en charge le projet du parti, et Théo Michel se concentrera sur la mobilisation de la jeunesse. Le volet financier sera confié à Bernard Chaix, nommé trésorier national.

Des compétences spécifiques pour des enjeux majeurs

Pour moderniser et animer le parti, deux délégués généraux ont été désignés : Arnaud Dassier, responsable du numérique, et Antoine Valentin, maire de Saint-Jeoire-en-Faucigny, qui s’occupera des relations avec les collectivités locales. Plusieurs délégués nationaux aux compétences diversifiées viennent compléter cette équipe. Parmi eux, Laurent Castillo, député européen, et Charles Prats, magistrat, se distinguent aux côtés de figures comme Sébastien Laye, économiste de renom, ou encore Philippe Fontana, avocat spécialiste des questions migratoires.

Un parti prêt à structurer une droite forte

L’équipe d’Éric Ciotti reflète un équilibre entre renouvellement et expérience, avec des personnalités telles que Sébastien Meurant, ancien sénateur du Val-d’Oise, ou Bernard Carayon, ancien député du Tarn. Ce dispositif ambitieux est destiné à structurer et porter les projets de l’Union des Droites pour la République, en réponse aux enjeux politiques, économiques et migratoires de la France d’aujourd’hui.