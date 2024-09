Éric Ciotti annonce qu’il censurera tout gouvernement dirigé par Xavier Bertrand

Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a annoncé via le réseau social X (anciennement Twitter) que son nouveau parti, l’Union des Droites pour la République (UDR), censurera « évidemment » tout gouvernement dirigé par Xavier Bertrand. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la droite française, exacerbées par des divergences stratégiques et idéologiques.

Le groupe UDR à l’Assemblée nationale censurera évidemment tout gouvernement qui aurait à sa tête Xavier Bertrand.



Il a été jusqu’à appeler à voter communiste pour faire barrage à l’Union des droites, insultant au passage 11 millions d’électeurs.



Impossible d’accorder notre… — Eric Ciotti (@ECiotti) September 3, 2024

Éric Ciotti reproche à Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et ancien membre influent des Républicains, ses « ambiguïtés et trahisons » des dernières années. La fracture entre les deux hommes s’est particulièrement intensifiée lors des dernières législatives anticipées, où Bertrand avait vivement critiqué une alliance entre les Républicains et le Rassemblement National, soutenue par Ciotti. Cette alliance avait provoqué un tollé au sein du parti, aboutissant à des appels à l’exclusion de Bertrand.

Ciotti a également accusé Bertrand d’avoir « insulté » 11 millions d’électeurs en appelant à voter pour le Parti Communiste afin de contrer l’Union des Droites. « Impossible d’accorder notre confiance à ces années d’ambiguïtés et de trahisons », a déclaré Ciotti, confirmant que l’UDR à l’Assemblée nationale s’opposerait fermement à tout gouvernement dirigé par Bertrand.