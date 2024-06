Éric Ciotti à la croisée des chemins : Alliance avec le RN ou unité des Républicains ?

L’annonce d’un éventuel accord entre Les Républicains (LR) et le Rassemblement National (RN) pour les prochaines élections législatives a provoqué un séisme interne chez LR. Entrevue rapportait ce matin que Jordan Bardella, président du RN, tendait la main à LR pour un partenariat électoral, et Éric Ciotti, président de LR, devait faire une déclaration importante ce soir au JT de 20 heures sur TF1. Cette annonce a suscité une réaction immédiate et intense parmi les cadres de LR, divisant le parti et déclenchant une série de déclarations publiques, poussant Ciotti à avancer son intervention aujourd’hui à 13 heures.

Dès l’annonce, plusieurs dirigeants de LR sont montés au créneau pour exprimer leur opposition à une telle alliance. Annie Genevard, secrétaire générale de LR, a fermement rejeté cette idée. Jean-François Copé, maire de Meaux et figure influente du parti, a publié un communiqué de presse exprimant ses inquiétudes. Il a insisté sur le fait qu’une décision d’une telle importance ne pouvait être prise de manière unilatérale par un seul homme, soulignant la nécessité d’une discussion approfondie et d’un vote démocratique par l’ensemble des membres du bureau politique de LR.

Copé a souligné son attachement à une droite forte mais étanche à l’extrême droite, réaffirmant les valeurs fondamentales de LR. Il a exigé la convocation d’un bureau politique dans les 24 heures pour débattre de cette question et prendre une décision collective et transparente. Son appel a été soutenu par d’autres membres influents du parti, témoignant de la profondeur des divisions internes.

Olivier Marleix, président du groupe LR à l’Assemblée nationale, a également pris position en déclarant sur X (anciennement Twitter) que LR se présenterait seul aux législatives, sans aucun arrangement avec le RN. Cette déclaration visait à rassurer les membres du parti et à clarifier la position de LR face aux rumeurs d’alliance.

Nous serons candidats sous nos couleurs. Sans arrangements. Aucun. — 🇫🇷 Olivier Marleix (@oliviermarleix) June 11, 2024

Face à cette montée de boucliers internes, Éric Ciotti a avancé son intervention télévisée à 13 heures, plutôt qu’à 20 heures comme initialement prévu. Cette décision reflète l’urgence et la gravité de la situation au sein de LR. Lors de son intervention, Ciotti est attendu pour clarifier la position du parti et apaiser les tensions internes, tout en tentant de maintenir l’unité du parti dans cette période de crise.

La déclaration d’Éric Ciotti au JT de 13 heures sera déterminante pour l’avenir des Républicains. Il doit choisir entre suivre son intention initiale d’une alliance avec le Rassemblement National, soutenue par une base militante favorable, ou céder à la pression des cadres du parti, farouchement opposés à cette alliance. Sa décision pourrait soit apaiser les tensions internes en maintenant l’indépendance du parti, soit risquer une scission en poursuivant l’accord avec le RN, tout en cherchant à renforcer une opposition unie contre le gouvernement actuel. Ce choix crucial révélera la vision de Ciotti pour l’avenir de LR.