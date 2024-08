Entre Matignon et 2027: Laurent Wauquiez au carrefour des possibilités

Le 25 août 2024, Laurent Wauquiez, figure marquante de la droite française, fait son retour politique en force, se positionnant déjà en vue des élections de 2027 tout en gardant un œil sur le poste de Premier ministre. Cette rentrée politique se déroule au mont Mézenc en Haute-Loire, rassemblant environ 600 personnes, dont au moins 40 parlementaires, marquant un moment clé pour la droite qui cherche à regagner son influence perdue.

Depuis sa création en 2012, cet événement a vu la droite se reconstruire après la défaite de Nicolas Sarkozy. Douze ans plus tard, malgré une Assemblée nationale épurée de ses cadres et une représentation réduite à 47 députés suite à plusieurs élections désavantageuses, Les Républicains (LR) se retrouvent au cœur des négociations politiques. La récente dissolution a remis LR dans une position stratégique, devenant un pivot nécessaire pour Emmanuel Macron, surtout face à une gauche revendicative.

Laurent Wauquiez, qui s’est abstenu de toute coalition, a pris la tête du groupe rebaptisé Droite républicaine à l’Assemblée nationale. Il promeut un « pacte législatif » qui ouvre la voie à des convergences avec les macronistes, refusant ainsi la politique de coalition tout en s’éloignant de la politique du pire, une posture qui éviterait un gouvernement de gauche.

La position délicate de LR a été mise en lumière lors des récentes consultations à l’Élysée, où ils ont réaffirmé leur refus d’une coalition tout en soulignant leur volonté de contribuer à la gouvernance du pays, comme l’a exprimé Annie Genevard, députée LR du Doubs. Cette dynamique complexe suggère que bien que certains membres du parti soient ouverts à une alliance, la préférence pourrait aller vers un Premier ministre n’appartenant pas directement aux partis politiques traditionnels pour favoriser un rassemblement plus large.

Les négociations vont se poursuivre, avec de nouvelles consultations prévues et une décision attendue rapidement, surtout avec la rentrée scolaire et la présentation du budget en ligne de mire. Ce contexte met Macron sous pression, d’autant plus avec les défis posés par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, qui exigent des clarifications sur la possibilité de censurer un gouvernement de gauche.

Dans ce climat politique chargé, Laurent Wauquiez semble jouer une partie d’échecs complexe, où chaque mouvement pourrait soit le rapprocher de Matignon, soit solidifier sa position en vue des élections de 2027.