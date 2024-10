En octobre Obama s’engage pour soutenir Kamala Harris

Barack Obama va s’engager activement sur le terrain pour soutenir Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle de 2024. L’équipe de campagne de Harris a annoncé vendredi que l’ancien président se rendrait dans plusieurs États-clés, marquant sa première participation directe à cette campagne. Le premier déplacement d’Obama est prévu pour jeudi prochain à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un État souvent considéré comme déterminant pour l’issue des élections du 5 novembre.

À 63 ans, Barack Obama reste une figure influente au sein du Parti démocrate et une voix précieuse pour rassembler l’électorat. Jusqu’à présent, bien qu’il ait permis de lever plus de 76 millions de dollars pour la campagne, il ne s’était pas encore engagé sur le terrain. Son conseiller, Eric Schultz, a expliqué dans un communiqué que l’ancien président jugeait les enjeux de cette élection « cruciaux » et qu’il souhaitait mettre tout son poids pour aider à élire Kamala Harris.

Obama, qui avait apporté son soutien public à Kamala Harris en juillet après l’annonce par Joe Biden de son retrait de la course à la présidence, devrait jouer un rôle clé pour mobiliser les électeurs, notamment les jeunes et les afro-américains, dans un scrutin qui s’annonce très serré.

Lors de la convention nationale du Parti démocrate à Chicago en août, Barack Obama avait enflammé la foule en décrivant Harris comme l’héritière de son propre parcours politique. Le public avait repris en chœur son slogan emblématique, modifié pour l’occasion : « Yes she can », en écho au célèbre « Yes he can » de sa campagne de 2008. Toutefois, Obama avait également mis en garde sur la nature « serrée » de l’élection, rappelant les divisions profondes qui marquent actuellement le pays.

Selon le Washington Post, Obama poursuivra sa campagne en faveur de Harris jusqu’au jour même de l’élection. Cette initiative débutera le 10 octobre par un événement à Pittsburgh. Eric Schultz a confirmé que l’objectif de l’ancien président était désormais de persuader et de mobiliser les électeurs, particulièrement dans les États stratégiques.

Cette nouvelle étape de l’engagement d’Obama intervient après que la campagne de Kamala Harris a récemment reçu le soutien de figures républicaines, dont Liz Cheney, ancienne députée et fille de l’ex-vice-président Dick Cheney. Lors de la Convention démocrate, Obama avait critiqué ce qu’il avait qualifié d’ »étrange obsession de Donald Trump pour la taille des foules », une pique qui a ensuite été utilisée dans les publicités de campagne de Harris.

Dans son discours de la convention, Obama avait appelé les démocrates à ne pas se montrer trop confiants malgré les bons résultats initiaux de la campagne de Harris, soulignant que cette course présidentielle resterait une bataille acharnée dans un pays profondément divisé.