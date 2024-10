En Bosnie, un jardin de dix hectares rend hommage à “La Nuit étoilée” de Van Gogh

Un projet audacieux prend forme sur les collines de Bosnie, où un homme d’affaires, Halim Zukic, a transformé un terrain vallonné en une immense reproduction de “La Nuit étoilée” de Vincent Van Gogh. Ce parc botanique, qui s’étend sur dix hectares près du village de Luznica, dans la région de Visoko, recrée les célèbres tourbillons et spirales de la toile postimpressionniste à l’aide de 130 000 lavandes, d’arbustes médicinaux et de milliers d’autres plantes. Inspiré par la passion de l’artiste pour la nature, ce jardin unique est un hommage vivant à l’héritage artistique de Van Gogh.

Le déclic est survenu en 2018, lorsqu’Halim Zukic, en observant des traces laissées par un tracteur sur l’herbe, a vu dans ces marques les spirales du chef-d’œuvre de Van Gogh. C’est alors qu’il a décidé de se lancer dans cette entreprise ambitieuse. “Il n’a pas été possible de simplement reproduire une image plate sur un espace à trois dimensions”, explique-t-il à l’AFP. “Nous avons essayé de respecter les formes et proportions de la peinture, et je pense que nous avons réussi.” Il a fallu six ans de travail acharné, mobilisant entre vingt et trente ouvriers, pour donner vie à cette vision, et aujourd’hui, le parc a atteint sa forme définitive.

Pour parfaire son projet, Zukic s’est plongé dans l’univers de Van Gogh. En 2023, il s’est rendu en France, visitant Arles et Saint-Rémy-de-Provence, où le peintre néerlandais a réalisé “La Nuit étoilée” lors de son séjour en institution psychiatrique. En attendant l’ouverture officielle du parc, prévue dans quelques mois, seuls quelques privilégiés ont pu admirer cette réalisation. Zukic précise qu’il faudra encore du temps pour que les plantes et les arbres se développent pleinement. “Il ne suffit pas d’avoir de l’argent, il faut de la patience pour créer un parc comme celui-ci”, conclut-il, ajoutant que le jardin deviendra de plus en plus beau au fil des années.