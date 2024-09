Emmy Awards 2024 : « Shogun » triomphe et entre dans l’histoire

La 76e cérémonie des Emmy Awards s’est tenue le 15 septembre à Los Angeles, et la série Shogun a marqué l’événement en remportant un total de dix-huit prix, établissant un nouveau record pour une série dramatique. Cette fresque épique sur le Japon féodal, diffusée en France sur Disney+, est ainsi devenue la première série non anglophone à recevoir le prestigieux prix de la meilleure série dramatique.

Un sacre historique pour Shogun

Adaptée du célèbre roman de James Clavell, Shogun raconte les intrigues et luttes de pouvoir dans le Japon du XVIIe siècle, avec une majorité de dialogues en japonais. Malgré ses sous-titres, la série a séduit un large public américain et a été acclamée pour sa réalisation, ses décors somptueux et ses performances d’acteurs. Hiroyuki Sanada, qui incarne un seigneur stratège, a reçu le prix du meilleur acteur, tandis qu’Anna Sawai, dans le rôle poignant d’une samouraï déchue, a été élue meilleure actrice.

« The Bear » et « Hacks » se distinguent

Côté comédies, The Bear: sur place ou à emporter a également brillé, avec onze récompenses, dont les prix du meilleur acteur et du meilleur second rôle masculin pour Jeremy Allen White et Ebon Moss-Bachrach. Cependant, c’est la série Hacks qui a créé la surprise en remportant le titre de la meilleure comédie, grâce à son duo comique incarné par Jean Smart et Hannah Einbinder.

La mini-série « Mon petit renne » plébiscitée

Dans la catégorie des mini-séries, c’est Mon petit renne, diffusée sur Netflix, qui a raflé la mise. Cette série poignante, inspirée de l’histoire vraie de l’humoriste Richard Gadd, a conquis le jury avec son exploration des thèmes du harcèlement et des troubles mentaux. Richard Gadd a été sacré meilleur acteur, tandis que Jessica Gunn, qui interprète son harceleuse à l’écran, a remporté le prix du meilleur second rôle féminin.

La soirée a été riche en moments mémorables, entre les discours politiques et les hommages touchants, confirmant une nouvelle ère pour les séries non anglophones qui s’imposent désormais au cœur de la compétition internationale.

Alice Leroy