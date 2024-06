Emmanuel Todd dit voter pour le Nouveau Front Populaire

L’intellectuel de gauche a déclaré dans une interview sur le média Elucid qu’il allait voter « sans complexe » pour le nouveau front populaire lors des prochaines élections législatives.

Emmanuel Todd, un intellectuel idolâtré, adulé, vénéré par une grande partie de « notre camp » (enfin, surtout souverainiste) : « je vais voter sans complexe pour le NFP ! » 🤡 pic.twitter.com/wvyX2aHzkC — Julien Rochedy (@JRochedy) June 22, 2024

Cet essayiste souverainiste, très eurocritique et pro-russe depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en mars 2022, donne donc son soutien au bloc de gauche constitué autour de Jean-Luc Mélenchon. Un positionnement qui va en étonner plus d’un, alors qu’il est plutôt apprécié par un public de droite plus proche du vote RN.

En janvier dernier, il publiait: la défaite de l’Occident chez Gallimard. Dans cet essai critique à l’égard de l’américanisation de l’Europe et du néo-libéralisme, il expliquait que l’Occident était en train d’organiser son propre suicide.

Résolument anti-bloc élitaire centriste, l’intellectuel aurait pu trouver refuge dans le camp national, mais son coeur a finalement choisi le côté gauche du spectre politique.

Lionel de La Roche