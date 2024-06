Emmanuel Macron sur la dissolution : Entre responsabilité et critique des extrêmes

Emmanuel Macron a justifié sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale comme étant « la solution la plus responsable » à ses yeux, neuf jours avant le premier tour des législatives. Lors d’un déplacement sur l’île de Sein, il a exprimé sa conviction que sans cette dissolution, le pays aurait été plongé dans le désordre, qualifiant la situation de « chienlit » évitée grâce à cette mesure drastique mais nécessaire.

Le président français a également reconnu que la dissolution avait profondément perturbé le paysage politique, tout en se justifiant auprès des Français inquiets lors d’une commémoration historique. Il a partagé ses regrets personnels quant à ses performances lors des élections européennes du 9 juin, tout en affirmant son engagement à rectifier le tir.

Critiquant vivement le programme du Nouveau Front populaire comme « totalement immigrationniste », Emmanuel Macron a mis en garde contre les extrêmes et appelé à un vote responsable pour contrer ces tendances. Il a souligné son engagement à assurer la stabilité et la sécurité économique du pays, tout en défendant son bilan face aux défis comme la crise des gilets jaunes et la pandémie de Covid-19.

En conclusion, le président a réaffirmé sa détermination à diriger en faisant ce qu’il promet, tout en exhortant les Français à voter et à façonner leur avenir démocratiquement.