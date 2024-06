Emmanuel Macron s’adressera aux jeunes ce mardi dans le média Le Crayon

À quelques jours des élections européennes, Emmanuel Macron multiplie ses apparitions médiatiques, notamment en se tournant vers les jeunes. Le président de la République a prévu un entretien ce mardi 4 juin avec le média en ligne Le Crayon, suivi d’interviews aux journaux télévisés de TF1 et France 2 ce jeudi, soit trois jours avant le scrutin.

Une stratégie médiatique ciblée

L’intervention d’Emmanuel Macron dans Le Crayon, annoncée par l’émission C médiatique sur France 5, a été enregistrée vendredi dernier à l’Élysée. Diffusée ce mardi à 18 h sur les réseaux sociaux du Crayon, cette interview vise à capter l’attention de la jeunesse, un électorat souvent absent des urnes. Le Crayon, une chaîne YouTube d’informations et de débats, s’est imposée auprès des jeunes grâce à ses contenus engageants et percutants. Avec près de 700 000 abonnés, le média, fondé par quatre jeunes entrepreneurs, se distingue par ses débats souvent polarisants.

Un entretien avant une présence cathodique

En plus de son intervention sur Le Crayon, Emmanuel Macron s’adressera aux téléspectateurs des journaux télévisés de TF1 et France 2 ce jeudi depuis Caen, lors des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement. Accompagné du président américain Joe Biden et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il abordera les commémorations, l’actualité internationale, notamment les conflits en Ukraine et à Gaza, ainsi que les élections européennes. Cette stratégie de communication combinée vise à toucher à la fois la jeunesse via les réseaux sociaux et un public plus large via les chaînes traditionnelles.

Réactions et controverses

L’omniprésence médiatique d’Emmanuel Macron à quelques jours des européennes suscite de vives réactions parmi les oppositions. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, a critiqué dimanche cette stratégie sur X, qualifiant de « détournement électoral indécent » l’occupation des journaux télévisés par le président. Le patron des LR, Éric Ciotti, a suivi avec une lettre adressée à l’Arcom, dénonçant un déséquilibre médiatique flagrant en faveur de l’exécutif. Il demande que le temps de parole de Macron soit décompté du temps de campagne de la liste de Valérie Hayer. Manon Aubry, candidate de La France insoumise, partage cette demande, affirmant que l’intervention de Macron en prime time doit être comptabilisée comme temps de campagne.

Le Crayon : un média en pleine ascension

Le Crayon, bien que relativement nouveau, a su se distinguer dans le paysage médiatique grâce à des formats originaux et souvent provocateurs. Fondé par Wallerand Moullé-Berteaux et ses associés, ce média a pour slogan « Chaque jour, des opinions pour te faire la tienne. Ici, on ose réunir. » Il se distingue par des débats opposant des personnalités aux opinions tranchées, attirant ainsi une audience jeune avide de discussions non conventionnelles. Soutenu par des investisseurs comme Xavier Niel et Pierre-Edouard Stérin, Le Crayon combine activités médiatiques et agences de communication pour assurer sa pérennité.

En choisissant ce média pour s’adresser à la jeunesse, Emmanuel Macron démontre une compréhension fine des dynamiques médiatiques actuelles, cherchant à mobiliser un électorat souvent délaissé par les politiciens traditionnels.