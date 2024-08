Emmanuel Macron réunit les chefs de partis et les présidents des groupes parlementaires avant la nomination d’un Premier ministre

Le président de la République, Emmanuel Macron, a convoqué les présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les chefs des partis politiques représentés au Parlement, pour une série de consultations à l’Élysée le 23 août. Cette initiative vise à « continuer à avancer vers la constitution d’une majorité la plus large et la plus stable possible », selon l’Élysée.

Après un mois et demi d’attente depuis le second tour des élections législatives, le président n’a toujours pas nommé de nouveau gouvernement. Cette série d’échanges doit permettre de définir la stratégie de coalition nécessaire pour gouverner, dans un contexte où aucune majorité claire n’est ressortie des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet derniers.

L’Élysée insiste sur le fait que « les Français ont exprimé lors des élections législatives une volonté de changement et de large rassemblement » et appelle l’ensemble des dirigeants politiques à « travailler à mettre en œuvre cette volonté ». Ces consultations détermineront également le choix du prochain Premier ministre, dont la nomination est attendue peu après les discussions.

Le Nouveau Front Populaire (NFP), arrivé en tête des élections législatives, a d’ores et déjà annoncé qu’il se rendra « ensemble » à cette rencontre, avec l’intention de demander la nomination de leur candidate, Lucie Castets, au poste de Premier ministre. Le Rassemblement national, bien que souvent exclu par le président du « champ républicain », a également été convié à ces discussions.

L’objectif principal de ces consultations est de permettre la formation d’une coalition gouvernementale capable de répondre aux défis actuels, tout en respectant la volonté de changement exprimée par les électeurs français.