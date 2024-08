Emmanuel Macron répond aux critiques sur son omniprésence aux JO de Paris 2024

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, Emmanuel Macron a dressé un bilan des Jeux olympiques de Paris 2024, tout en répondant aux critiques concernant son omniprésence lors des épreuves et aux côtés des médaillés. Le président de la République, souvent vu dans les stades, a tenu à remettre les choses en perspective face à ceux qui l’accusent d’avoir trop occupé le devant de la scène.

« J’ai fait 10 épreuves sur 329 », a-t-il précisé, balayant d’un revers de main les critiques qu’il qualifie de « n’importe quoi » et émanant de « esprits chagrins ». Macron a souligné qu’il n’a pas cherché à « écumer les stades », mais à être présent là où il le devait, ajoutant : « Je n’en aurais pas fait 10 les gens auraient dit : »il s’en fout », et vous les premiers. Je n’ai pas écumé les stades, j’ai été à ma place. »

Grand amateur de sport, Emmanuel Macron a également confié qu’il a suivi de près les compétitions, y compris celles qu’il connaissait moins. « Comme beaucoup de Françaises et Français qui m’ont dit : on ne décroche pas, on reste tout le temps devant la télé », a-t-il expliqué, partageant ainsi son engouement pour les performances des athlètes français.

Le président a également profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement à soutenir le sport de haut niveau en France, saluant l’immense succès de ces Jeux olympiques. Pour Macron, « il y a un perdant : c’est l’esprit de défaite », mettant ainsi en avant l’esprit de victoire qui a marqué cet événement international.

Alice Leroy