Emmanuel Macron réaffirme le soutien indéfectible de la France au Liban après l’explosion au port de Beyrouth

Emmanuel Macron a réitéré ce dimanche 4 août « l’engagement indéfectible » de la France envers le Liban, quatre ans après l’explosion dévastatrice qui a secoué le port de Beyrouth. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah libanais.

« Beyrouth, un salut de mon cœur. Quatre ans après l’explosion, mes pensées restent avec les Libanais », a écrit le président français sur le réseau social X. Il a également ajouté : « Je réaffirme l’engagement indéfectible de la France aux côtés du Liban et notre exigence de justice pour toutes les victimes« .

Commémorations et appels à la justice

Plusieurs marches étaient prévues ce dimanche après-midi à Beyrouth pour honorer la mémoire des victimes de l’explosion de 2020 et pour demander des comptes aux responsables, alors que l’enquête stagne.

Le 4 août 2020, l’une des explosions non nucléaires les plus puissantes de l’histoire a ravagé de vastes quartiers de la capitale libanaise, causant la mort de plus de 220 personnes et en blessant plus de 6.500. La déflagration a été provoquée par un incendie dans un entrepôt où des tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées sans précaution.

Escalade des tensions régionales

Quatre ans après cette tragédie, la commémoration se déroule dans un climat lourd de craintes d’un conflit majeur entre Israël et le Hezbollah. Les menaces de riposte de l’Iran, du Hamas palestinien et du Hezbollah se sont intensifiées après l’assassinat mercredi à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, et une frappe israélienne mardi qui a tué le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, près de Beyrouth.

