Emmanuel Macron plaide pour une Francophonie unie face aux crises mondiales

Lors du 19e Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a affirmé ce vendredi que la Francophonie représentait un « espace d’influence » diplomatique essentiel pour répondre aux défis globaux, tels que les conflits armés, l’internet et l’intelligence artificielle. Le président français a plaidé pour une action commune des pays francophones en matière de diplomatie, insistant sur la défense de la « souveraineté et l’intégrité territoriale » sans « doubles standards », de l’Ukraine au Liban.

La Francophonie, un espace diplomatique pour les enjeux du siècle

À l’ouverture du sommet, Emmanuel Macron a déclaré que la Francophonie permettait aux pays membres de « porter ensemble une diplomatie » qui défend la souveraineté des nations à travers le monde. « Il ne peut y avoir de place pour les doubles standards », a souligné Macron, insistant sur la nécessité d’une approche cohérente pour tous les conflits, en réponse aux critiques fréquentes du Sud à l’encontre de l’Occident.

Concernant la situation en Ukraine, il a appelé à une solidarité sans faille face à « l’agression russe », tout en réitérant la nécessité d’une solution à deux États pour la paix au Proche-Orient, en faisant référence au conflit israélo-palestinien. Le président français a également évoqué la situation du Liban, « bousculé dans sa souveraineté et sa paix », et prôné un « Indo-Pacifique apaisé », sans provocations territoriales.

Soutien à la Francophonie dans un monde numérique et connecté

Le sommet a vu le lancement de « l’Appel de Villers-Cotterêts », invitant les grandes entreprises du numérique à créer un espace internet plus sûr et diversifié, et à lutter contre les discours de haine. Emmanuel Macron a aussi souligné l’importance de la Francophonie face aux défis de l’intelligence artificielle et a annoncé le lancement d’une « collection d’œuvres littéraires de référence de la Francophonie » disponibles dans plusieurs langues, en commençant par l’arabe.

Pas d’immixtion dans les affaires internes

Kamel Madouri, Premier ministre tunisien, a soutenu le rôle de la Francophonie dans la résolution des crises, mais a insisté sur le respect de la souveraineté des États, rejetant toute ingérence extérieure. En réaction à la situation au Proche-Orient, il a demandé un « cessez-le-feu immédiat », dénonçant la violence en cours à Gaza.

« Pas la Françafrique » : une Francophonie inclusive

La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a affirmé que l’organisation n’était pas une prolongation de la France, mais un bloc politique avec une influence croissante. Elle a appelé au retour des pays suspendus, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, après l’arrivée de juntes militaires au pouvoir dans ces pays.

Emmanuel Macron a encouragé les jeunes entrepreneurs à miser sur le français comme « levier d’opportunités », tout en rappelant que le nombre de locuteurs francophones devrait doubler dans les prochaines décennies, atteignant 715 millions d’ici 2050, principalement grâce à la croissance démographique en Afrique.

Créativité, innovation et entreprenariat : les mots d’ordre du sommet

Le sommet, accueilli par la France pour la première fois depuis 1991, s’est déroulé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Emmanuel Macron a salué la langue française comme une langue d' »invention et de réinvention », appelant à ce que la Francophonie continue à promouvoir l’éducation et la culture dans un monde en constante évolution. En 2025, la Cité de Villers-Cotterêts deviendra un centre de formation pour enseignants et futurs cadres francophones, renforçant ainsi le rôle de la langue française comme outil de développement et de coopération.

Avec la participation de 88 États et gouvernements membres, l’Organisation internationale de la Francophonie poursuit ses missions de promotion de la langue française, de la paix, des droits de l’Homme, de l’éducation et du développement économique, tout en cherchant à renforcer son influence sur la scène internationale.