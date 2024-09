Emmanuel Macron insatisfait par l’idée un gouvernement Barnier majoritairement LR ?

Les discussions sur la formation d’un nouveau gouvernement continuent d’osciller entre espoir et tensions. Vincent Jeanbrun, porte-parole des députés La Droite Républicaine (ex-LR), a affirmé sur BFMTV-RMC que la récente proposition de Michel Barnier, qui suggère de nommer Laurent Wauquiez à Bercy, Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur, et Annie Genevard à l’Agriculture, ne constitue qu’une « première liste, la base d’une négociation ». En minimisant cette information, Jeanbrun en a cependant confirmé la véracité.

L’ombre d’un échec plane au-dessus des discussions. Si Michel Barnier devait renoncer à former un gouvernement faute d’accord avec le camp macroniste, Jeanbrun a averti que cela représenterait « un drame » pour la France, entraînant l’absence de Premier ministre et de budget. Il a insisté sur le fait que « l’enjeu est trop grand » pour qu’un tel scénario se concrétise, affirmant la volonté de travailler dans l’intérêt des Français.

Jeanbrun a également souligné que Barnier, fort de son expérience en négociations complexes, notamment avec Boris Johnson pour le Brexit, saura naviguer dans ces discussions délicates. Cependant, les tensions entre l’Élysée et les Républicains deviennent de plus en plus palpables, la présence massive de membres du parti au sein du futur gouvernement ne plaisant pas à Emmanuel Macron.

Une source proche de Barnier a rapporté à RTL que le président de la République n’est pas satisfait de la proportion des Républicains dans le nouveau cabinet, craignant un gouvernement monocolore. Macron souhaite un équilibre et une unité nationale, laissant la pression monter sur Barnier pour ajuster la composition de son équipe.

Avec près de la moitié des postes potentiellement attribués aux Républicains, la tâche s’annonce délicate pour Barnier, qui doit jongler entre les attentes de l’Élysée et celles de son propre parti. Les prochaines heures s’annoncent décisives dans cette mission déjà qualifiée d’ »impossible ».