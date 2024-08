Emmanuel Macron exprime sa nostalgie après les JO 2024 : « Ce matin, on a tous un peu de nostalgie »

Lors d’une réception organisée à l’Élysée ce lundi, le président Emmanuel Macron a partagé son émotion et sa nostalgie au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Entouré des acteurs publics et privés qui ont contribué à l’organisation de cet événement mondial, le chef de l’État a évoqué la fin d’une période unique et exaltante pour le pays.

Emmanuel Macron, au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques : «Ce matin, on a tous un peu de nostalgie», a-t-il déclaré dans le jardin de l'Elysée. pic.twitter.com/cxejN6PoDp — CNEWS (@CNEWS) August 12, 2024

« Il y a une forme d’atmosphère étrange qui s’est installée en France. Nous n’avons plus ces épreuves à suivre, plus cet enthousiasme chaque matin. Pendant plus de deux semaines, nous avons eu le sentiment que l’air était plus léger, que quelque chose avait changé », a déclaré Emmanuel Macron avec émotion, soulignant à quel point ces Jeux avaient transformé le quotidien des Français. « La vie, c’est ce qu’on a vécu ces dernières semaines. C’est ça, la vraie vie. Et il faut que ça continue. »

Au cours de son discours, le président a également rappelé les nombreuses critiques émises à l’encontre de la candidature française pour ces Jeux. Malgré les doutes et les défis, les Jeux de Paris 2024 ont été un succès retentissant, une réussite dont Emmanuel Macron s’est félicité en remerciant chaleureusement ceux qui ont rendu cela possible. « Beaucoup d’experts nous ont dit pendant des années que ce que vous avez accompli ces dernières semaines était impossible. Merci, parce que vous l’avez fait. Bravo à vous. »

Cette déclaration fait écho au sentiment général de fierté et de nostalgie qui habite la France après ces deux semaines marquées par l’excitation, la solidarité et les performances sportives mémorables. Pour Emmanuel Macron, cette période restera gravée dans les mémoires comme un moment exceptionnel de l’histoire du pays.