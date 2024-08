Emmanuel Macron exclut un gouvernement NFP et déclenche la colère de la gauche

L’exclusion d’un gouvernement du Nouveau Front populaire (NFP) par Emmanuel Macron a provoqué une onde de choc à gauche. En annonçant lundi soir que la « stabilité institutionnelle » rendait impossible la formation d’un gouvernement basé exclusivement sur le programme du NFP, le président a suscité une vive réaction de la part de la gauche.

Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise (LFI), a dénoncé ce qu’il considère comme un « coup de force antidémocratique inacceptable ». Sur BFMTV, il a accusé Emmanuel Macron de mépriser les résultats des élections législatives, affirmant que la décision présidentielle se fondait sur une argumentation sans fondement. Bompard a également confirmé que LFI déposerait une motion de censure contre le président.

Dans la même veine, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a qualifié la décision d’« enfumage » et a appelé à une « grande mobilisation populaire » pour contrer la position de Macron. Roussel a annoncé qu’il ne participerait pas aux nouvelles consultations prévues par l’Élysée, jugeant ces discussions comme une tentative vaine de maintenir le statu quo.

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, a qualifié la situation de « gravité exceptionnelle » et a exprimé la nécessité d’une réplique rapide et ferme. Mélenchon a annoncé la présentation d’une motion de destitution contre Emmanuel Macron et a invité les organisations démocratiques à se joindre à cette action. Il a également précisé que LFI procédera à la censure de toute nomination de Premier ministre autre que Lucie Castets, la candidate convoitée par la gauche pour Matignon.

La réaction présidentielle intervient après une série de consultations avec les partis politiques, où Emmanuel Macron a décidé de privilégier la stabilité institutionnelle plutôt que d’opter pour un gouvernement formé exclusivement autour du programme du NFP, malgré sa victoire au second tour des élections législatives. Le président a suggéré aux autres partis de gauche, hors LFI, de collaborer avec d’autres forces politiques pour trouver un compromis.

La décision d’Emmanuel Macron d’écarter l’option d’un gouvernement NFP et de lancer de nouvelles consultations a donc ouvert une crise politique majeure. La gauche, unie autour du NFP, se trouve maintenant en désaccord avec le président et prépare une réponse politique et populaire face à ce qu’elle perçoit comme une atteinte à la démocratie.