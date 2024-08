Emmanuel Macron exclut la nomination de Lucie Castets à Matignon

Après une série de consultations menées par Emmanuel Macron, la nomination de Lucie Castets, représentante du Nouveau Front Populaire (NFP), au poste de Premier ministre a été écartée. Le chef de l’État, qui a rencontré les dirigeants du NFP le vendredi 23 août, a rapidement manifesté des réserves quant à cette option devant les cadres de son parti, Renaissance, ainsi que ses alliés d’Horizons, du Modem et de l’UDI.

Bien que Macron ait reconnu le besoin d’une alternance politique après les législatives qui ont fait du NFP la première force politique sans pour autant obtenir la majorité au Palais-Bourbon, il a jugé qu’un gouvernement dirigé par Castets serait immédiatement confronté à une motion de censure. L’éventualité de voir des membres de La France Insoumise (LFI) entrer au gouvernement constitue une ligne rouge pour les alliés du président. Gabriel Attal, Premier ministre sortant, a été clair sur ce point, soulignant que son groupe parlementaire voterait une motion de censure immédiate si des ministres LFI étaient nommés, critiquant durement les positions de ces derniers sur des sujets comme la police, l’agriculture ou encore l’économie.

Du côté de la droite, même son de cloche : Laurent Wauquiez, leader des Républicains, a affirmé qu’une motion de censure serait déposée sans délai contre un gouvernement incluant des ministres de LFI.

Face à ces réticences, Emmanuel Macron cherche une alternative qui pourrait réunir une majorité stable et éviter une censure rapide. Le profil idéal du prochain Premier ministre, selon les discussions, serait une personnalité de centre-gauche, acceptable pour la droite et capable de rassembler un large spectre de sensibilités politiques, de la gauche modérée à la droite républicaine. Des noms circulent, dont celui de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur, bien qu’il ait démenti tout contact à ce sujet. De même, la candidature de Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen et membre du PS, semble exclue.

L’équation reste donc complexe, et la nomination du prochain chef du gouvernement pourrait prendre encore du temps, Emmanuel Macron tentant de trouver un équilibre délicat pour maintenir le contrôle de la situation politique tout en évitant un affrontement direct avec le NFP.