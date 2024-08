Emmanuel Macron et Elon Musk : entre séduction économique et tensions politiques

Depuis leur première rencontre en janvier 2016, Emmanuel Macron et Elon Musk ont entretenu une relation complexe et évolutive. Cette relation, initiée lorsque Macron était encore ministre de l’Économie, a toujours oscillé entre admiration réciproque et tension latente. Lors de leur première entrevue, Musk, alors impressionné par l’énergie et la vision de Macron, avait loué son charisme, allant même jusqu’à prédire que la France serait bien servie s’il devenait président. Cette première impression favorable n’a cependant pas empêché l’apparition de dilemmes importants à mesure que les deux figures ont gravi les échelons de leurs sphères respectives : la politique pour Macron et l’industrie pour Musk.

Depuis, leur dialogue s’est poursuivi au fil des ans, bien avant que Musk n’acquière Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022. L’entourage de Macron souligne que les discussions ont toujours eu lieu dans un cadre strictement professionnel, centrées sur les grands enjeux technologiques et numériques de notre époque, domaines dans lesquels le président français est reconnu pour sa maîtrise des dossiers.

Le président français fait face à un défi de taille : comment concilier les exigences du respect des règles européennes avec l’impératif de maintenir une relation constructive avec un acteur économique aussi influent que Musk. En effet, malgré les positions controversées de Musk, qui a adopté des positions complotistes et parfois même antisémites, Macron a choisi de maintenir le dialogue. En 2023, Musk a été reçu à deux reprises à l’Élysée, et en juillet, à la veille des Jeux olympiques, il figurait parmi les 45 grands dirigeants d’entreprises invités à un dîner à l’Élysée.

Ce dilemme est résumé par un proche de Macron : « Soit tu coupes tout lien et tu laisses dériver, soit tu essaies encore et encore, jusqu’à ce que ça marche. » Macron semble pencher pour la seconde option, conscient de l’influence économique et politique grandissante de Musk.

Le président français rêve depuis des années de convaincre Musk d’implanter une usine Tesla en France, une perspective qui apporterait d’énormes retombées économiques. Cependant, malgré plusieurs déclarations ambiguës de Musk sur ce sujet, aucun investissement concret n’a encore été réalisé. Cet espoir persistant de Macron, partagé avec son ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, souligne l’importance cruciale qu’ils accordent à l’attractivité économique de la France, surtout dans un contexte politique national jugé « très inquiétant » par les acteurs économiques.

En juillet 2024, lors d’un déjeuner à l’Élysée en présence de Musk et d’autres dirigeants internationaux tels que Bernard Arnault (LVMH) et James Quincey (Coca-Cola), Macron avait pour objectif de rassurer ces investisseurs étrangers, en leur montrant que la France reste un terrain fertile pour leurs projets malgré les turbulences politiques internes. Toutefois, cette stratégie soulève une question persistante : pour quel résultat concret ? À ce jour, malgré les efforts répétés de Macron, aucun engagement majeur de Musk n’a été acté en France.