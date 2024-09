Emmanuel Macron et Édouard Philippe affichent unité et tensions au Havre

Le président Emmanuel Macron et l’ancien premier ministre Édouard Philippe se sont retrouvés jeudi soir au Havre à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la ville. Cette visite marque le premier bain de foule du chef de l’État depuis la nomination de Michel Barnier au poste de premier ministre.

Une ambiance mitigée lors du bain de foule

Accompagné de quelques mètres par Édouard Philippe, maire du Havre et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron a été accueilli par une foule partagée entre sourires, selfies et interpellations. Un homme lui a lancé : « Vous êtes otage du RN ». Le président a répliqué : « Personne n’est l’otage de qui que ce soit. Les Français se sont exprimés. Il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis. Surtout pour ceux qui se sont mis d’accord au deuxième tour, les forces républicaines doivent travailler ensemble. »

Interrogé sur le pouvoir d’achat, Emmanuel Macron a défendu son bilan économique en affirmant : « Pendant sept ans, jamais les impôts n’ont augmenté. » Une déclaration qui semble répondre aux intentions de Michel Barnier d’améliorer la « justice fiscale ».

Des retrouvailles teintées de politique

La rencontre entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe intervient dans un contexte politique particulier. L’ancien premier ministre a récemment confirmé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 dans un entretien au Point, suscitant des réactions mitigées au sein du camp présidentiel.

Malgré cela, des gestes chaleureux ont été échangés entre les deux hommes. Emmanuel Macron a salué Édouard Philippe en déclarant : « Il a été un premier ministre formidable à mes côtés. » Toutefois, il a tenu à préciser : « Je suis surtout concentré sur ce qui se passe aujourd’hui et je veux que le pays réussisse. On ne va pas se mettre en mode pause jusqu’en 2027. »

Une commémoration chargée d’émotion

La cérémonie du 80e anniversaire de la libération du Havre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de recueillement. Sur la place du Général-de-Gaulle, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont tour à tour rendu hommage aux victimes des bombardements qui ont ravagé la ville en septembre 1944.

Édouard Philippe a évoqué « l’amertume d’un traumatisme collectif » et « les drames de l’incompréhension et de l’indifférence ». Le président de la République a ajouté : « Cette souffrance infinie d’une ville sacrifiée pour libérer son pays est une déchirure que huit décennies n’ont jamais totalement apaisée ». Après la cérémonie, les deux hommes se sont retirés à l’hôtel de ville pour une soirée privée, concluant ainsi une journée riche en symboles et en enjeux politiques.