« Emmanuel Macron est hors sol » : L’athlète Hugo Hay critique sévèrement le Président

Le fondeur français Hugo Hay, récemment qualifié pour la finale du 5 000 m aux Jeux olympiques de Paris 2024, n’a pas mâché ses mots concernant le président de la République, Emmanuel Macron. Dans une interview accordée au journal L’Humanité, Hay, âgé de 27 ans, a vivement critiqué la politique et l’attitude du président durant ces Jeux, affirmant que Macron est « hors sol » et que son entourage le laisse sur un « piédestal ».

« Ce ne sont pas ses Jeux, mais ceux des athlètes »

Hugo Hay, multiple champion de France sur la distance, a exprimé ses réserves non seulement en tant que sportif mais aussi en tant que citoyen engagé. Connu pour ses prises de position sur le réseau social X (anciennement Twitter), Hay a souvent été en désaccord avec la fédération française d’athlétisme à cause de ses opinions franches.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être appelé par le président après sa compétition, Hay a répondu sans détour : « J’aimerais beaucoup, même si j’ai très peu de chances de médailles. J’aurais deux, trois choses à lui dire… Emmanuel Macron est hors-sol et j’ai l’impression que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses Jeux, mais ceux des athlètes. »

Hay a également abordé les questions de justice sociale et de colère populaire : « Surtout qu’en bas, ça gronde, qu’il faut écouter les demandes de justice sociale, la colère du peuple qui se prive, a du mal à remplir son frigo et se fait rembarrer quand il manifeste contre la réforme des retraites. »

Un athlète qui ne se tait pas

Interrogé sur son rapport à la politique, notamment aux récentes élections législatives, Hay a réaffirmé son engagement : « Ma vie, ce sont mes idées et le sport. Le sport est secondaire par rapport à la vie démocratique de notre pays et à la nécessité de combattre l’extrême droite. Le soir du second tour, j’ai crié. Ça m’a permis de me libérer d’un poids et de me projeter totalement vers les Jeux. Ce n’est pas parce que je suis athlète de haut niveau que je dois fermer ma gueule. »

Malgré une course tumultueuse marquée par un carambolage, Hugo Hay sera présent en finale du 5 000 m ce samedi 10 août à 19h50. Ses critiques à l’égard du président Macron ajoutent une dimension sociale et politique à son parcours sportif, illustrant la manière dont certains athlètes utilisent leur plateforme pour exprimer leurs convictions.

Hector M.