Emmanuel Macron en Serbie : Une visite diplomatique et économique clé

Alors que la France est en pleine consultation pour la nomination d’un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron se rend en Serbie ce jeudi 29 et vendredi 30 août 2024. Cette visite, qui intervient après celle du président serbe Aleksandar Vucic à Paris en avril dernier, vise à renforcer les liens entre la France et la Serbie et à réaffirmer le soutien de la France à l’ancrage européen de ce pays des Balkans.

L’Élysée a souligné que cette visite est l’occasion pour Emmanuel Macron de réitérer que l’avenir de la Serbie se trouve « au sein de l’Union européenne » et « nulle part ailleurs ». Ce message est particulièrement important alors que la Serbie est candidate à l’adhésion à l’Union européenne, bien que ses relations étroites avec la Russie suscitent des interrogations. En effet, la Serbie a refusé de se joindre aux sanctions européennes contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine, ce qui a ajouté une dimension complexe à ses ambitions européennes.

Outre la dimension politique, la visite de Macron en Serbie aura une forte composante économique. Un accord majeur est en cours de négociation pour la vente de 12 avions de chasse Rafale à la Serbie, un contrat d’une valeur estimée à plus de 3 milliards d’euros. Ce contrat, en préparation depuis plusieurs jours, a été confirmé par Aleksandar Vucic lors d’une récente interview, soulignant l’importance économique de cet accord pour les deux pays.

Cependant, ce projet suscite des préoccupations, notamment chez les voisins de la Serbie, en raison de la proximité de Belgrade avec Moscou. L’achat de ces avions par la Serbie pourrait potentiellement affecter l’équilibre militaire dans la région.

En outre, la question sensible du Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008 mais dont la reconnaissance est toujours refusée par Belgrade, reste un sujet de préoccupation. Emmanuel Macron avait déjà appelé à des efforts de normalisation entre la Serbie et le Kosovo, condition préalable à l’avancement de leurs perspectives européennes.

En somme, cette visite de 24 heures s’inscrit dans un contexte délicat tant sur le plan intérieur qu’international pour Emmanuel Macron, qui tentera de renforcer les liens entre la France et la Serbie tout en poursuivant des objectifs économiques et stratégiques pour l’Europe.