Emmanuel Macron en quête d’un Premier ministre : les Français savent ce qu’ils ne veulent pas

Emmanuel Macron est en pleine réflexion pour désigner le futur Premier ministre après les Jeux Olympiques. Alors que le président balance entre Brégançon et Paris, les Français, selon un sondage exclusif de YouGov pour Le HuffPost, expriment davantage ce qu’ils refusent plutôt que ce qu’ils désirent.

Malgré la victoire du Nouveau Front Populaire (NFP) au second tour des élections législatives, seulement 28 % des sondés soutiennent l’idée que Matignon leur revienne. De leur côté, le Rassemblement national, bien qu’étant le parti le plus représenté numériquement à l’Assemblée, recueille un maigre 25 % d’opinions favorables pour diriger le gouvernement.

Par ailleurs, 28 % des personnes interrogées avouent ne pas savoir de quel parti devrait être issu le futur locataire de Matignon, ce qui complique davantage la tâche de Macron.

Pas de place pour les macronistes ou LR

Les résultats du sondage révèlent que le camp le moins souhaité est celui d’Emmanuel Macron, avec seulement 9 % de soutien. Même parmi les sympathisants d’Ensemble (Renaissance, Horizons, MoDem), la préférence pour un Premier ministre de leur rang n’atteint que 36 %. Les Républicains ne font guère mieux, avec un soutien de seulement 10 %, même si les sympathisants de droite préfèrent à 53 % un candidat de chez eux, bien qu’aucun ne soit actuellement pressenti.

Vers une majorité élargie et une cohabitation parfumée ?

Pour Emmanuel Macron, la question dépasse le choix d’un nom. Il s’agit de dégager une majorité à l’Assemblée, comme il l’a exprimé sur France 2 le 23 juillet. L’Élysée met en avant la nécessité d’une majorité large, ouverte à un éventail allant « de Borloo à Cazeneuve », et évoque un « parfum de cohabitation ».

Les priorités de Macron incluent une justice plus ferme, une sécurité plus efficace, une meilleure maîtrise de l’immigration et une réduction de la bureaucratie. Les attentes des Français ajoutent une contrainte supplémentaire : un Premier ministre ni de droite, ni macroniste.

Le sondage, réalisé sur 1032 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, a été mené en ligne du 29 au 31 juillet 2024 par YouGov France.