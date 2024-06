Emmanuel Macron en perte de popularité : la dissolution de l’Assemblée critiquée par les Français

Le Président de la République continue de perdre en considération au sein de la population française. Les sondages sont sans appel : les Français sont profondément insatisfaits du camp présidentiel, tant sur le plan de ses représentants que sur celui des décisions.



Selon un sondage BVA Xsight réalisé pour RTL, 74% des Français ont une opinion défavorable concernant Emmanuel Macron. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé, même durant les plus grandes crises de ses mandats qu’ont été celle des Gilets Jaunes en 2018 et celle de la réforme des retraites en 2023. Ce pourcentage a considérablement augmenté en un mois, puisqu’il a été accru de près de 6 points à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale. Cette décision apparaît elle aussi très impopulaire dans les sondages, puisque 59% des Français pensent que le Président n’a pas agi de façon responsable en la prenant. De plus, 54% considèrent que cela ne permet pas de clarifier la situation politique, et 53% pensent que cela ne permet pas non plus de revitaliser le débat démocratique. 44% des Français vont même jusqu’à dire que la dissolution de l’Assemblée nationale les a plongés dans l’inquiétude.



La capacité du Président de la République à exercer sa fonction est elle aussi remise en cause dans ce sondage, puisque 34% des Français pensent qu’il manque de compétence. 38% d’entre eux pensent qu’il a perdu sa capacité à prendre les décisions qui s’imposent, et 43% vont même jusqu’à dire que son autorité s’érode.



Emmanuel Macron est ainsi perçu comme néfaste pour le camp présidentiel par les Français. 70% d’entre eux considèrent que le Président de la République ne doit pas s’impliquer dans la campagne des élections législatives. Ces résultats rentrent ainsi en cohérence avec un autre sondage, réalisé par Elabe pour BFMTV et paru le 18 juin. Dans ce dernier, 72% des Français considéraient qu’Emmanuel Macron était un handicap pour son camp.



Ce manque de confiance en Emmanuel Macron, reflété par les résultats de ces sondages, pourrait donc peser considérablement sur le résultat des élections législatives, dont le premier tour aura lieu le 30 juin prochain.