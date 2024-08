Emmanuel Macron écarte un gouvernement NFP et annonce de nouvelles consultations

Le président Emmanuel Macron a officiellement rejeté la possibilité de former un gouvernement avec le NFP, invoquant la nécessité de préserver la « stabilité institutionnelle » du pays. Cette décision intervient à l’issue d’un premier cycle de consultations avec les chefs des partis politiques et des groupes parlementaires. Macron entend désormais poursuivre ces échanges en lançant, dès mardi, un nouveau cycle de consultations avec les responsables des partis politiques et diverses personnalités influentes.

En vue de la nomination d’un Premier ministre, le Président @EmmanuelMacron a reçu les responsables des partis représentés au Parlement ainsi que les Présidents des deux chambres. Le communiqué : pic.twitter.com/cY5YAZRrms — Élysée (@Elysee) August 26, 2024

Face aux tensions et aux blocages institutionnels qui menacent le fonctionnement du gouvernement, Emmanuel Macron a appelé les responsables politiques à faire preuve de « responsabilité ». En écartant catégoriquement la participation des Insoumis au sein du gouvernement, il a exhorté les socialistes, écologistes et communistes à coopérer avec les autres forces politiques pour assurer une gouvernance stable et efficace.

« Ma responsabilité est de garantir que le pays ne soit ni paralysé, ni affaibli », a déclaré le président, rappelant aux partis de gouvernement l’importance du mandat confié à leurs députés lors du second tour des élections législatives. « Ce vote les oblige », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d’une coopération interpartis pour répondre aux défis actuels.