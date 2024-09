Emmanuel Macron décore les médaillés des JO de Paris 2024 au pied de l’Arc de Triomphe

Lors de la parade des athlètes sur les Champs-Élysées, samedi 14 septembre, Emmanuel Macron a honoré les sportifs français qui ont brillé aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Sous l’Arc de Triomphe, 120 athlètes médaillés étaient présents pour recevoir des distinctions telles que la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite. Les champions olympiques et paralympiques ont été élevés au rang de chevalier de la Légion d’honneur, tandis que les médaillés d’argent et de bronze ont reçu l’ordre national du Mérite.

Teddy Riner, figure emblématique du judo français, a été particulièrement mis à l’honneur en étant promu commandeur de l’ordre national du Mérite. Déjà titulaire de plusieurs distinctions, le quintuple champion olympique a remercié le public pour son soutien infaillible tout au long des Jeux. D’autres athlètes, comme Léon Marchand et Félix Lebrun, ont également été récompensés par des personnalités sportives telles que Didier Deschamps et Laura Flessel, dans une ambiance festive et émouvante.

Cette cérémonie inédite, qui s’est déroulée sous les yeux de milliers de spectateurs, a clôturé de façon symbolique les Jeux de Paris 2024. Le public a pu assister, pour la première fois, à cette remise de médailles en plein air, marquant ainsi un moment de communion entre les champions et leurs supporters.

Alice Leroy