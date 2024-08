Emmanuel Macron débute les consultations pour un nouveau gouvernement à l’Élysée

Le président français Emmanuel Macron entame une série de consultations ce vendredi à l’Élysée, rencontrant les représentants des différentes forces politiques de la nouvelle Assemblée nationale, suite aux résultats des élections législatives du 7 juillet. Ces discussions visent à former un nouveau gouvernement, bien qu’aucune date pour la nomination du Premier ministre n’ait été fixée pour le moment.

Au cœur de ces rencontres, Macron a d’abord reçu les dirigeants du Nouveau Front populaire (NFP) et leur candidate pour Matignon, Lucie Castets. Les discussions se poursuivront avec les représentants des autres groupes parlementaires, y compris ceux du camp présidentiel et d’autres partis de centre et de droite.

Le NFP, une coalition de gauche, a récemment critiqué ce qu’ils considèrent comme l’inaction du président Macron, affirmant être prêts à prendre les rênes du gouvernement pour mettre fin à cette période de stagnation. Ils appellent à un changement immédiat et à l’autorisation pour la coalition majoritaire à l’Assemblée de former un gouvernement.

Ces consultations interviennent après une pause décrétée par Macron durant les Jeux Olympiques de Paris, durant laquelle il avait appelé à un « compromis » entre les différentes forces politiques. L’enjeu est de taille puisque le gouvernement doit aussi préparer le projet de loi de finances pour l’année prochaine, avec une présentation prévue en Conseil des ministres le mois prochain.

Le ministre sortant Gabriel Attal a proposé un budget pour 2025 avec un maintien des dépenses actuelles, en dépit des défis économiques exacerbés par une inflation prévue. Cette proposition de budget sera un test crucial pour le nouveau gouvernement en termes de gestion économique et de maîtrise des déficits, dans un contexte de pressions de l’Union européenne pour réduire les déficits publics.

Les jours à venir seront donc cruciaux pour l’avenir politique et économique de la France, alors que le président cherche à naviguer dans une Assemblée nationale fragmentée et à répondre aux attentes élevées de réformes et de changement.