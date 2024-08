Emmanuel Macron célèbre le triomphe des JO de Paris 2024, en écho à la Coupe du Monde 1998

Ce samedi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué le succès des Jeux olympiques de Paris 2024 en le comparant à celui de la Coupe du Monde de football de 1998, événement marquant dans l’histoire du sport français. Dans un message publié sur la plateforme X, il a simplement écrit : « 98 ? 2024 ! La France », accompagné d’une vidéo montrant la ferveur des supporters réunis dans une fan zone au parc de la Villette à Paris, où les performances des athlètes français étaient retransmises sur écran géant.

98 ? 2024 !



La France.pic.twitter.com/TYLi5mRTRU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 3, 2024

La Coupe du Monde 1998 est souvent considérée comme un moment emblématique de cohésion nationale en France. À cette occasion, l’équipe de France, menée par des stars comme Zinedine Zidane et Didier Deschamps, avait remporté une victoire mémorable contre le Brésil avec un score de 3 à 0 au Stade de France. L’euphorie générée par cette victoire avait transcendé le sport, devenant un symbole de l’unité du pays.

Vendredi dernier, Emmanuel Macron a interrompu ses vacances au Fort de Brégançon pour assister à plusieurs compétitions olympiques à Paris. Il a salué les exploits des athlètes français, notamment Léon Marchand, qui a décroché quatre médailles d’or, et Teddy Riner, qui est devenu le judoka le plus titré de l’histoire. Dimanche, la délégation française comptait déjà 40 médailles, suscitant un enthousiasme considérable à travers la France. Les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se termineront dans une semaine, ont captivé la nation et rappelé l’esprit victorieux de 1998.

Avec l’incroyable succès des athlètes français, ces Jeux s’inscrivent dans la lignée des grands moments sportifs qui ont marqué le pays, illustrant l’excellence sportive et unissant la population dans une célébration collective.