Emmanuel et Brigitte Macron endeuillés par la perte d’un proche pendant leurs vacances à Brégançon

Les vacances présidentielles au fort de Brégançon ont été marquées par une tragédie pour Emmanuel et Brigitte Macron. Alors que le couple espérait profiter de moments de calme dans cette résidence d’été emblématique, ils ont été confrontés à la disparition d’un ami cher.

Le 27 juillet dernier, après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, le président et la Première dame se sont installés à Brégançon, où Brigitte Macron a pu accueillir sa famille, notamment sa fille Laurence Auzière et son compagnon Matthieu Graffensttaden. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a effectué plusieurs allers-retours à Paris pour soutenir les athlètes français, dont Teddy Riner, médaillé d’or. Cependant, un événement bien plus sombre a marqué cette période : le décès de Grégoire Campion, un proche du couple.

Grégoire Campion, décédé le 4 août à 68 ans des suites d’une longue maladie, était une figure bien connue du Touquet Paris-Plage, où Brigitte Macron possède une résidence familiale. Ami de longue date du couple, il avait été l’un des premiers soutiens d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2017. Ce lien fort entre eux se manifestait par un geste symbolique : le président embrassait le crâne de son ami avant chaque élection, un geste porte-bonheur inspiré de l’emblématique duo Laurent Blanc et Fabien Barthez en 1998. Le couple présidentiel a exprimé ses plus sincères condoléances à la veuve du défunt, témoignant de l’attachement profond qu’ils portaient à Grégoire Campion.

Hector M.