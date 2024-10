Emmannuel Macron condamne «avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l’Iran contre Israël»

Ce mardi 1er octobre, Emmanuel Macron a présidé un Conseil de défense et de Sécurité nationale sur la situation au Moyen-Orient. Le président français, dont la réaction était très attendue, a notamment condamné les attaques de l’Iran contre Israël, comme le rapporte un communiqué de l’Élysée publié dans la nuit.

Voici le communiqué :

«Le chef de l’État a présidé un Conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation au Liban et les récents développements de la crise au Moyen-Orient, le mardi 1er octobre 2024, au Palais de l’Elysée, en présence du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur, du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministre des Armées.

Face à l’escalade dangereuse des tensions au Moyen-Orient, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de la France pour la paix et la sécurité de tous dans la région. À ce titre, il a condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l’Iran contre Israël. Attachée à la sécurité d’Israël, la France a mobilisé aujourd’hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Le chef de l’État a également rappelé l’exigence de la France que le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population.

Le Président de la République a également exprimé la volonté de la France d’agir pour le Liban. Il a demandé qu’Israël mette fin au plus vite à ses opérations militaires. Il a jugé que trop de civils en sont d’ores et déjà victimes. Il a souhaité que la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban soient rétablies dans le strict respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. À cet égard, il a réaffirmé l’engagement de la France au sein de la FINUL. Il a relevé qu’il appartient également aux Libanais de se rassembler dans ce moment critique. La France sera aux côtés de tous ceux qui agiront en ce sens et organisera très prochainement une conférence de soutien au peuple libanais et à ses institutions.

Le Président de la République a redit sa détermination à obtenir un règlement de long terme qui assure la sécurité des populations de part et d’autre de la Ligne bleue. Les déplacés doivent pouvoir retourner chez eux en toute sécurité, en Israël comme au Liban. Le Conseil de sécurité des Nations unies devra être saisi et pouvoir s’exprimer sur la situation en cours.

Le Président de la République a instruit le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de se rendre à nouveau au Moyen-Orient. Il y consultera tous ceux qui ont un rôle à jouer pour amorcer la désescalade et trouver des solutions durables à la crise actuelle dans tous ses aspects, s’agissant tout particulièrement de la situation au Liban et à Gaza.

Attentif à la sécurité et à la protection de nos compatriotes au Liban et au Moyen-Orient, le chef de l’État a demandé que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour les assister et le cas échéant, leur venir en aide. Il a également demandé que la plus grande vigilance soit observée et que les mesures adéquates soient prises pour prévenir les éventuelles répercussions de ces derniers développements au Moyen-Orient sur le territoire national et assurer la sécurité de chacun.

Le Président de la République a conclu à la nécessité pour tous les acteurs impliqués dans la crise au Moyen-Orient de faire preuve de la plus grande retenue.»