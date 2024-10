Eminem va être grand-père ! La surprise d’Hailie Jade, 50 Cent n’en croit pas ses yeux

Parmi les 10 plus gros vendeurs d’albums de l’histoire de la musique, Eminem est un artiste déjà éternel. Certains ne pensaient même jamais le voir vieillir…

À 51 ans, il va pourtant devenir grand-père. Sa fille, Hailie Jade, dont les fans du rappeur ont entendu parler régulièrement dans ses morceaux, lui a fait une grande surprise.

Après plusieurs morceaux au sujet des relations père-fille, comme « 97 Bonnie & Clyde » ou « My Dad’s gone crazy« , on n’avait plus énormément entendu parler de l’évolution de la fille de la légende du rap.

Cette année, coup double : après les tribulations du mariage d’Hailie Jade, qui a rempli « tonton » 50 Cent d’émotions, Eminem vient d’avoir une autre immense émotion.

Eminem cried when he saw Hailie in her Wedding dress.🥹👰‍♀️ pic.twitter.com/VSlOBLGLxM — The Eminem Bible (@Shadyind) October 3, 2024

C’est dans un clip issu de son dernier album, « The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)« , que la mega-star fait monter le suspense jusqu’à l’heureuse annonce… Dans « Temporary », on assiste d’abord à un enchaînement de photos d’Hailie, enfant, jusqu’à son mariage en mai dernier. Une très belle vidéo de famille.

Hailie Jade arrive alors vers son père pour lui offrir un maillot de football américain bleu, floqué de la mention « grandpa » (grand-père). Elle lui tend alors le cliché de son échographie. Sous le choc de la nouvelle (en tout cas, il joue bien la comédie), Eminem montre l’image face caméra.

Quelques heures plus tard, Hailie Jade confirme officiellement la nouvelle sur son compte Instagram. En photo avec son mari Evan McClintock, elle poste le message « Mom & dad est. 2025« .

De quoi recevoir des félicitations du monde entier. Et notamment de Curtis Jackson, alias 50 Cent, très connecté sur les réseaux sociaux et très proche de la famille depuis plus de 20 ans.

« Mec, le bébé n’est plus un bébé du tout. Hailie Jade, félicitations bébé ! Eminem, mec, on devient sacrément vieux LOL« , écrit-il dans son style habituel.