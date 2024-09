Embarquez avec Emma Krief dans son one woman show Les Accords de Vénus

Laurène Thierry, comédienne et chroniqueuse culture, vous plonge au cœur des spectacles les plus en vogue de la capitale et à travers toute la France. Pour Entrevue, elle explore le monde du théâtre et vous fait découvrir des artistes et des récits captivants.

Dans la salle plongée dans le noir, l’oeil s’est habitué à l’obscurité. L’esprit encore encombré des soucis de la journée, le public attend le début du spectacle comme dans un sas de décompression. Quand, tout à coup, une petite lumière vient doucement scintiller devant lui. La salle du Paris de l’Humour est plus longue que large, c’est donc comme une petite loupiote au fond du long corridor qui vient de s’allumer. La lueur clignote sur les rétines. Petit néon qui paraît respirer, perdu dans l’obscurité qui s’efface progressivement au profit de la lumière de plus en plus intense, comme si elle se battait contre la nuit pour grandir, se diffuser dans toute la pièce – exister. Elle absorbe le noir et éclaire ce long couloir telle une étoile en expansion. Feux sur scène : cette étoile comporte tout un univers. C’est une planète : Vénus.

Voici résumé “l’effet Emma Krief”, alias Vénus, dans ce seule en scène vibrant et touchant où cette dernière retrace les moments marquants de sa propre vie. Avec humour et folie, elle prend son public par la main et se confie. Ce dernier entre au cœur de l’étoile et découvre avec émotion un cœur blessé, en amour, en amitié, un cœur battant, qui affronte fièrement les difficultés, un cœur attendri par l’arrivée de son enfant au monde, enfin, un cœur sensible (un cœur incompris ?). Emma Krief se confie avec tant de sincérité au plateau qu’elle donne la sensation de parcourir devant nous page par page les chapitres de son journal intime, écrit avec malice et douceur.

Emma Krief a plus d’une corde à son arc : du micro posé à jardin derrière lequel elle raconte son histoire, elle passe au micro à court, placé juste au-dessus du clavier d’un piano. Et la page du journal devient partition : sa vie transcrite en chanson propulse le spectateur un cran au-dessus dans l’imaginaire et la projection. Surtout, celui-ci découvre une compositrice et une chanteuse de talent. Son merveilleux vibrato embarque le public qui chante avec elle avant de replonger dans le récit. Emma Krief reprend ainsi les chansons de son album Les Accords de Vénus, qui sont autant de témoignages de sa vie dans lesquels chacun se pourra se reconnaître. C’est un plaisir de la voir enjamber la scène et passer avec facilité du stand up au clavier.

Vous aussi embarquez pour Vénus, la planète d’une femme pleine de vie et de profondeur qui saura vous toucher par son ultra sensibilité. C’est au Paris de l’Humour tous les mardis à 20h.

Laurène Thierry