Elon Musk impliqué dans une tentative d’ingérence lors d’une élection au Texas

Elon Musk est accusé d’avoir dépensé des centaines de milliers de dollars pour discréditer un avocat démocrate et empêcher sa nomination au poste de procureur dans le comté de Travis, au Texas. L’objectif aurait été de contrer l’influence de George Soros, milliardaire philanthrope connu pour son soutien indéfectible au Parti démocrate.

Depuis la tentative d’assassinat sur Donald Trump, Elon Musk a officiellement apporté son soutien au candidat républicain. En plus de verser des millions de dollars mensuels à sa campagne, il pourrait obtenir un rôle important dans un éventuel gouvernement Trump en cas de victoire à l’élection présidentielle.

Selon une enquête du Wall Street Journal, Elon Musk aurait engagé le cabinet de conseil politique républicain Axiom Strategies pour injecter anonymement des fonds dans la campagne pour l’élection du procureur du comté de Travis. Ce poste clé dans le système judiciaire américain consiste à représenter le gouvernement et à faire appliquer la loi fédérale.

Lors de l’élection organisée au début de l’année, Jeremy Sylestine s’opposait au procureur sortant José Garza. Ce dernier, défenseur d’une justice plus équitable, avait reçu le soutien de George Soros lors de sa précédente campagne. Elon Musk, critique avéré de Soros, aurait alors secrètement monté une entité nommée Saving Austin, qui aurait mené plusieurs actions controversées et agressives contre José Garza. Principalement financée par Tesla et SpaceX, cette organisation aurait dépensé plus de 650 000 dollars en publicités télévisées et en distribution de tracts attaquant directement le procureur.

L’un des prospectus distribués aux électeurs affichait une photo de José Garza au-dessus de l’image d’un ours en peluche froissé et taché de sang, avec le message : « José Garza remplit les rues d’Austin de pédophiles et de tueurs. La prochaine victime pourrait être votre proche. » Au dos, on trouvait la photo d’une main d’homme couvrant la bouche d’un enfant.

Ces méthodes n’ont pas eu l’effet escompté, car José Garza a été réélu en mars avec une large majorité. « Le pays devrait en prendre note. Les milliardaires du mouvement MAGA traitent le Texas comme un laboratoire pour leurs objectifs politiques extrémistes, puis exportent leur programme anti-sécurité publique, destructeur d’emplois et anti-liberté dans les cinquante États. Nous avons montré que ces extrémistes peuvent être battus », a-t-il déclaré après sa victoire.

Outre son opposition à George Soros, Elon Musk aurait agi pour protéger ses intérêts commerciaux. Austin, capitale du Texas et située dans le comté de Travis, abrite le siège de Tesla. Récemment, le milliardaire a indiqué que les sièges de SpaceX et de X.com pourraient également y être déplacés. Connu pour ses penchants conservateurs, l’État est perçu comme plus favorable aux entreprises, avec des réglementations moins strictes et des avantages fiscaux significatifs.

Saving Austin poursuivrait actuellement ses actions d’influence. Ces dernières semaines, le groupe aurait recommencé à diffuser des publicités offensives, ciblant cette fois le représentant démocrate Colin Allred, avocat spécialisé dans les droits civils, qui se présente contre le républicain Ted Cruz pour un siège au Sénat lors des élections de novembre.