Elon Musk et Giorgia Meloni : une proximité qui fait parler

Le 23 septembre 2024 à New York, Elon Musk a fait sensation en remettant un prix prestigieux à la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, lors des Global Citizen Awards. Sur la scène du Ziegfeld Theatre, l’entrepreneur a multiplié les éloges à l’égard de la cheffe du gouvernement italien, soulignant son « travail incroyable » à la tête du pays. Cette proximité médiatique, bien que démentie comme étant d’ordre personnel par le milliardaire sur X, cache des intérêts économiques et idéologiques importants.

Elon Musk n’a pas hésité à qualifier Giorgia Meloni de « personne honnête, vraie et authentique », ajoutant même, au risque de faire une gaffe, qu’elle était « encore plus belle à l’intérieur qu’à l’extérieur ». Face à ces compliments appuyés, des rumeurs sur une relation amoureuse ont rapidement émergé, obligeant le patron de Tesla et SpaceX à clarifier la situation : « Il n’y a aucune relation amoureuse avec Giorgia Meloni », a-t-il écrit sur X.

De son côté, la Première ministre n’a pas caché son admiration pour le milliardaire, le décrivant comme un « génie précieux pour l’époque dans laquelle nous vivons ». Cependant, cette complicité, bien que sincère, va bien au-delà des louanges échangées sur la scène new-yorkaise.

Des intérêts économiques partagés

Cette proximité n’est pas seulement idéologique, elle pourrait également avoir des répercussions économiques importantes. Selon plusieurs médias, dont Bloomberg, Elon Musk et Giorgia Meloni devraient se revoir prochainement pour discuter d’opportunités d’investissement, notamment dans les secteurs italiens de l’espace et de l’intelligence artificielle. En particulier, le gouvernement italien travaille sur un projet de loi visant à permettre aux sociétés spatiales étrangères, comme SpaceX, d’opérer dans le pays.

Le projet italien ouvre une voie pour Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite de Musk. Actuellement freiné par Telecom Italia, Starlink pourrait bénéficier du soutien du gouvernement Meloni pour se développer en Italie. Le pays, en quête d’investissements, pourrait ainsi devenir un terrain de jeu idéal pour le milliardaire.

Un enjeu stratégique face à la France

Au-delà de l’Italie, cette alliance Meloni-Musk pourrait avoir des répercussions à Bruxelles. Le milliardaire, en conflit avec la Commission européenne sur les régulations numériques, pourrait espérer le soutien de la Première ministre italienne et de sa droite conservatrice pour adoucir les sanctions potentielles à l’encontre de X (anciennement Twitter).

Cette coopération naissante met également en lumière une compétition croissante avec la France. Un projet de loi italien sur l’espace, visant à doter le pays d’une réserve de capacité de transmission satellitaire, pourrait offrir à SpaceX un avantage sur son concurrent français OneWeb, filiale d’Eutelsat. Starlink, avec ses coûts inférieurs et sa constellation de satellites plus étendue, semble favori pour remporter un potentiel appel d’offres, au détriment de la France.

Vers une alliance transatlantique ?

Pour certains observateurs, cette entente entre Elon Musk et Giorgia Meloni pourrait être le prélude à une « alliance transatlantique », comme l’a souligné le Wall Street Journal. L’homme le plus riche du monde partage avec la Première ministre italienne des préoccupations communes, notamment sur la natalité et la préservation de la civilisation occidentale. Cette proximité pourrait s’avérer utile, non seulement pour les affaires de Musk, mais aussi pour renforcer la position de Meloni sur la scène internationale, notamment dans ses relations avec les États-Unis.

En conclusion, si la rencontre entre Elon Musk et Giorgia Meloni a fait couler beaucoup d’encre, elle dépasse largement le cadre médiatique. Les enjeux économiques et géopolitiques de cette relation pourraient redéfinir les équilibres au sein de l’Europe et de l’Atlantique.