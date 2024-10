Élection américaine 2024 : ces États pivots qui feront pencher la balance

À l’approche de l’élection présidentielle du 5 novembre, Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans une course qui pourrait bien se décider dans une poignée d’États clés. Ces « swing states », qui oscillent régulièrement entre républicains et démocrates, seront cruciaux pour déterminer l’issue du scrutin. Voici les sept États à suivre de près, classés par ordre alphabétique.

Arizona : une bataille serrée pour ses 11 grands électeurs

Avec ses 11 grands électeurs, l’Arizona est un État qui fait l’objet de toutes les attentions. Donald Trump y avait remporté une victoire en 2016, mais les dynamiques démographiques en font un terrain de plus en plus disputé. Kamala Harris bénéficie du soutien des jeunes et des minorités, tandis que Trump y reste fort parmi les électeurs conservateurs. Les sondages oscillent, avec des résultats qui varient d’une semaine à l’autre.

Caroline du Nord : le suspens à son comble (16 grands électeurs)

La Caroline du Nord est l’un des États où l’incertitude est la plus forte. Avec 16 grands électeurs en jeu, les sondages montrent une égalité quasi parfaite entre Trump et Harris. Traditionnellement républicain, cet État est devenu l’un des plus disputés de l’élection. Harris, portée par le soutien des jeunes et des électeurs afro-américains, défie Trump sur un terrain qu’il avait remporté en 2016.

Géorgie : vers un nouveau coup de théâtre ? (16 grands électeurs)

En 2020, la Géorgie avait surpris en votant pour Joe Biden, un retournement historique. En 2024, cet État reste farouchement disputé. Kamala Harris compte mobiliser l’importante population afro-américaine pour refaire basculer l’État dans le camp démocrate, tandis que Donald Trump, malgré ses ennuis judiciaires à Atlanta, conserve une forte popularité, notamment sur les questions sociales comme la religion et l’avortement. Le dernier sondage place Trump devant Harris avec un écart d’environ un point.

Michigan : une élection incertaine dans l’ancien fief démocrate (15 grands électeurs)

Le Michigan, bastion industriel autrefois acquis aux démocrates, est aujourd’hui en pleine incertitude. Avec ses 15 grands électeurs, cet État est devenu un champ de bataille. Si Kamala Harris peut compter sur le soutien des syndicats automobiles, une partie de l’électorat musulman et arabe se détourne des démocrates, mécontents du soutien de Joe Biden à Israël. En 2016, Trump avait surpris en remportant cet État. L’inflation et le coût de la vie demeurent des préoccupations majeures pour les électeurs.

Nevada : un État en constante fluctuation (6 grands électeurs)

Avec seulement 6 grands électeurs, le Nevada pourrait pourtant faire toute la différence dans cette élection. Cet État, traditionnellement démocrate, a vu des fluctuations importantes dans les sondages. Les électeurs semblent changer d’avis au fil des semaines, créant une incertitude permanente. Kamala Harris compte sur les minorités et les syndicats pour y maintenir son avance, tandis que Trump espère récupérer les voix des électeurs désillusionnés par la situation économique.

Pennsylvanie : le champ de bataille ultime (19 grands électeurs)

Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est considérée comme le terrain décisif de cette élection. Aucun candidat ne peut espérer remporter la présidence sans convaincre cet État. Donald Trump y avait remporté une victoire en 2016, grâce à son soutien dans les zones rurales, tandis que Kamala Harris mise sur les grands centres urbains de Philadelphie et Pittsburgh. Les sondages montrent une avance très légère de Harris, de seulement 1 à 2 points. Trump y tiendra prochainement un meeting à Butler, accompagné d’Elon Musk, un soutien de poids pour galvaniser son électorat.

Wisconsin : la lutte pour convaincre les indécis (10 grands électeurs)

Avec 10 grands électeurs en jeu, le Wisconsin est un autre État clé. Kamala Harris y devance Trump de 2 à 3 points dans les sondages, mais rien n’est joué. En 2016, Trump avait surpris en remportant cet État, grâce au soutien des électeurs ouvriers. Harris espère mobiliser suffisamment de jeunes et d’électeurs progressistes pour maintenir son avance fragile.

Une élection à l’issue incertaine

Alors que la campagne s’intensifie dans ces États pivots, aucun des deux candidats ne parvient à se détacher nettement. Kamala Harris peut compter sur le soutien de Barack Obama, qui l’accompagnera dans plusieurs États clés pour rallier l’électorat ouvrier et afro-américain. De son côté, Donald Trump s’appuie sur des thèmes forts comme l’économie et l’inflation pour séduire les électeurs indécis. Rendez-vous le 5 novembre pour connaître l’issue de cette élec