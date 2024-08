Edwige Diaz (RN) plaide pour une nouvelle dissolution de l’Assemblée

Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national (RN) et députée de Gironde, a affirmé ce mardi 20 août sur France info que la seule solution politique possible pour résoudre l’état de paralysie en France, suite aux résultats des élections législatives, serait une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Cette mesure, toutefois, ne pourrait être mise en œuvre qu’à partir de l’été 2025, conformément aux dispositions constitutionnelles qui imposent un délai d’un an après les législatives.

Selon Diaz, ni une coalition étendue de la gauche aux Républicains ni la nomination d’un nouveau Premier ministre ne pourraient surmonter l’impasse actuelle, chacun des camps n’ayant pas de majorité absolue. Elle a proposé, en attendant, de « redonner la parole au peuple » à travers l’organisation de référendums, notamment sur des sujets tels que l’immigration.

Cette question devrait être abordée lors des consultations prévues à l’Élysée. Marine Le Pen et Jordan Bardella, leaders du RN, rappelleront probablement à Emmanuel Macron l’influence significative de leur groupe parlementaire, capable de déposer des motions de censure et potentiellement de les faire adopter avec l’appui d’autres groupes.

Les discussions avec différents chefs de partis et groupes parlementaires, incluant une rencontre avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, sont prévues dans le cadre des efforts pour nommer un nouveau Premier ministre, soulignant l’importance stratégique du RN dans la politique française actuelle.