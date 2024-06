Économie: le programme du RN jugé plus crédible que les autres

Une enquête Ipsos pour le Financial Times conduite sur les 19 et 20 juin sur un échantillon de 2000 personnes révèle que 25% des Français avaient davantage confiance en Marine le Pen qu’en qui que ce soit d’autre sur le plan économique. À titre de comparaison, c’est 22% pour le Nouveau Front Populaire et 20% pour Ensemble, le nouveau nom de la majorité présidentielle. Les Républicains sont loin derrière, avec 11% des Français qui pensent qu’ils feraient mieux que les autres.

Même si 22% n’ont pas trouvé leur favori, cela révèle à quel point l’électorat français se détourne d’Emmanuel Macron sur la question économique après 7 ans d’exercice, censée être pourtant son point fort. La dette française a dépassé les 3000 milliards d’euros sous sa présidence, le déficit public atteint des records absolus même hors covid, tout comme le déficit commercial.

En parallèle, les agences de notation ne voient pas la France d’un bon oeil. Standard and Poor’s a décidé d’abaisser la note française de AA à AA- au début du mois de juin, estimant même que le déficit ne serait pas en dessous des 3% du PIB avant 2027.

Malgré l’endettement record, la croissance peine à décoller, et les perspectives d’amélioration sont assez limitées. Macron n’a pas réussi son pari de la start-up nation libérale.

Les Français désavouent donc la politique du Président mais peinent à trouver un substitut clair, les trois propositions économiques les plus plébiscitées n’ayant absolument rien en commun.

Lionnel de La Roche