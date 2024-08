Échec retentissant pour les Bleues d’Hervé Renard, éliminées par le Brésil en quart de finale (0-1) (Paris 2024)

Elles espéraient beaucoup plus. Et tous les supporters des Bleues aussi. L’équipe de France féminine de football n’a pas brillé lors de ces Jeux Olympique à domicile. Jamais dans le rythme du tournoi, les joueuses d’Hervé Renard sont éliminées par le Brésil (0-1), en quart de finale. Par ici la sortie.

Quelle tristesse. Et quelle désillusion. Des années de travail, l’arrivée du spécialiste des épopées fantastiques Hervé Renard, des Jeux à domicile faits pour briller… Et rien. Ou presque. De fades prestations et une élimination en quart de finale de la compétition. Le Brésil n’avait jamais battu la France…

#Paris2024 | ⚽🇫🇷 Sakina Karchaoui loupe son penalty !



La gardienne brésilienne 🇧🇷 stoppe la frappe de la joueuse parisienne, on en reste à 0-0.



📺 Le match est à suivre en direct ici : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/cu3GRedWGx — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Forcément, le penalty mal tiré par Sakina Karchaoui et arrêté par la gardienne brésilienne en première pèse lourd dans la balance. Tout comme cette occasion de Marie-Antoinette Katoto sur la barre transversale. L’efficacité est le maître mot lors des grands événements. Les Bleues ont faillI.

Ce match aura eu franchement du mal à nous emballer. Un France-Brésil, certes, mais une grande affiche qui n’en a eu que le nom. Des erreurs grossières, peu d’occasions, un manque de sérénité et de concentration. Rien de fait pour emballer le public de la Beaujoire à Nantes.

Portilho fausse comagnie à la défense française et ouvre le score à la 82e minute de jeu pour le Brésil : ni un scandale, ni un avantage mérité. Les deux équipes semblaient tétanisées par l’enjeu. Ou se craignaient trop.

Au petit jeu de celles qui en montreraient le moins, les Françaises l’ont emporté, ça c’est sûr. Malgré 16 minutes de temps additionnel, elles ne reviendront pas. Sans panache, sans pouvoir la pression dans la surface adverse. Aucun regret, finalement.

En manque de réalisme pendant tout le tournoi, elles prennent la porte. Et ça fait mal. Les ambitions étaient toute autre. Il faudra une grande prise de conscience après ce nouvel échec du football féminin français. On sait déjà qu’Hervé Renard ne sera plus le coach de cette équipe. La reconstruction totale s’impose.